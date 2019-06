Lorella Cuccarini, incidente in strada. E lei svela il volto tumefatto su Instagram

editato in: da

Brutto incidente per Lorella Cuccarini. La showgirl e conduttrice ha raccontato su Instagram di essere caduta, facendosi male al volto.

53 anni e una grande carriera alle spalle, la Cuccarini presto tornerà in Rai alla guida di ben due programmi: Linea Verde e La Vita in Diretta. Nel frattempo Lorella ha dovuto fare i conti con le conseguenze di una brutta caduta, come ha raccontato lei stessa su Instagram.

La Cuccarini ha pubblicato nelle Stories di Instagram una foto che ha spaventato i fan in cui appare con diversi lividi sul volto, soprattutto intorno all’occhio. La showgirl ha specificato che la causa è di una caduta sul marciapiede. A quanto pare Lorella stava camminando e non si è accorta di una buca, scivolando a terra.

“Camminare sul marciapiede e ‘schiantarsi’ al suolo per colpa di una buca” ha scritto la Cuccarini, che nella foto sorride nonostante i numerosi lividi. Fortunatamente, come ha chiarito la conduttrice, non si è trattato di nulla di grave e in pochi giorni i segni sul volto dovrebbero scomparire definitivamente.

D’altronde l’attendono mesi molto impegnativi e ricchi di novità. A settembre infatti sarà al timone di due trasmissioni cult. Su Rai Uno condurrà La Vita in Diretta insieme al giornalista Alberto Matano, sostituendo Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Secondo le ultime indiscrezioni prenderà il posto anche di Federico Quaranta, guidando, dal prossimo 9 agosto, Linea Verde.

Sorridente, forte e instancabile, Lorella Cuccarini è una delle conduttrici più amate del piccolo schermo. Il suo ritorno in Rai, alla guida di ben due show di punta, ha scatenato, come era prevedibile, reazioni contrastanti. C’è chi la considera una grande professionista e chi invece lamenta l’assenza nel palinsesto autunnale di conduttrici di punta come Antonella Clerici e Simona Ventura.

La Cuccarini, come sempre, ha scelto di non rispondere alle critiche e su Instagram continua a sorridere, nonostante il piccolo incidente, forte dell’affetto del pubblico e pronta a mettersi alla prova per l’ennesima volta.