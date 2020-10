editato in: da

Lorella Cuccarini e i suoi quattro figli

Lorella Cuccarini festeggia 35 anni di carriera e annuncia grandi novità. La conduttrice su Facebook ha pubblicato un lungo messaggio per celebrare un traguardo importante. “E sono trentacinque anni. Trentacinque – ha scritto la Cuccarini -. Non sempre sulla corsia di sorpasso: anni di straordinario successo, anni di panchina, anni di immense soddisfazioni e anni di progetti silenziosi. Ma vissuti tutti intensamente.

Ringrazio le persone che mi hanno sostenuto in questi anni e che hanno contribuito alla scrittura di questa bellissima storia. La mia. La nostra”.

“Anch’io, come i naviganti di lungo corso, ho una bussola ideale, che mi aiuta a non perdere mai la direzione – ha aggiunto Lorella -. E la mia via è quella dell’amore, che si fa anche rispetto, sensibilità, responsabilità, coerenza, coraggio. Grazie perché ci siete. E siete numerosissimi, sui social ma, soprattutto, nella vita. A presto con nuove ed entusiasmanti avventure. Da vivere, se vorrete, sempre insieme”.

Il prossimo 10 ottobre la Cuccarini sarà ospite di Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin la conduttrice potrebbe svelare le novità nel suo futuro lavorativo. Dopo l’addio burrascoso a La Vita in Diretta non è ancora chiaro cosa succederà. Lorella era stata infatti indicata come la possibile conduttrice dello Zecchino D’Oro, ma gli accordi potrebbero essere cambiati. Nel corso della sua intervista la conduttrice forse parlerà per la prima volta della lettera in cui accusava Alberto Matano di essere “egocentrico” e “maschilista”.

Il giornalista, che oggi è da solo al timone de La Vita in Diretta, ha sempre respinto le accuse, affermando di avere molta stima di Lorella, ma ammettendo qualche piccolo sconto dietro le quinte. “All’inizio abbiamo impiegato tempo per conoscerci e scoprirci – ha detto -, abbiamo anche discusso e forse una sola volta c’è stato un confronto acceso. Poi ci siamo semplicemente rimboccati le maniche, abbiamo cominciato a lavorare rispettandoci e rispettando anche le diversità delle nostre storie professionali. La scelta di dare al programma un taglio diverso non è una mia responsabilità, se avessi il potere di decidere avrei fatto un altro lavoro. Questa accusa la trovo un po’ surreale”. La Cuccarini, al contrario, dopo la lettera apparsa il giorno prima dell’ultima puntata dello show, non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma potrebbe farlo molto presto.