Lino Banfi e la moglie vaccinati contro il Covid: la loro esperienza

La campagna vaccinale contro il Covid-19 prosegue in tutta Italia, e sono molti i soggetti a rischio – soprattutto per età – che hanno già avuto modo di ricevere la loro dose. Lino Banfi e sua moglie Lucia sono tra questi: l’attore pugliese ha deciso di parlare della sua esperienza in televisione, intervenendo a Oggi è un altro giorno.

Serena Bortone, conduttrice dello show che va in onda ogni pomeriggio su Rai1, sta dedicando queste giornate al Festival di Sanremo 2021, che si è concluso solo lo scorso sabato. Per l’occasione, ha deciso di invitare numerose personalità del mondo dello spettacolo per commentare questa edizione ricca di sorprese ed emozioni. Nell’ultima puntata, tra gli ospiti in collegamento video c’era proprio Lino Banfi, che ha avuto modo di confrontarsi con il suo conterraneo Gio Evan reduce dall’avventura sanremese.

Nel corso dell’appuntamento con Oggi è un altro giorno, l’attore ha voluto allontanarsi per un attimo dall’argomento principale – la musica – e parlare di un tema a lui molto caro. Mostrando una spilletta bianca appuntata sul suo maglione, Banfi ha raccontato: “Questo è il distintivo che mi ha dato il Campus Bio-Medico, sono vaccinato due volte”. L’annuncio è arrivato a sorpresa, e ritagliandosi un breve spazio durante il suo intervento Lino ha aggiunto: “Ci tenevo a farvelo vedere e voglio lanciare un messaggio a tutti gli italiani: vaccinatevi e non fatevi influenzare, perché è importantissimo. È come un passaporto”.

Poi, su suggerimento della Bortone, ha rivelato qualche dettaglio in più sulla sua esperienza di vaccinazione: “La seconda dose l’ho fatta dieci giorni fa, non mi ha dato nessun problema. Dobbiamo comunque mantenere sempre le precauzioni, però sono più tranquillo” – ha ammesso Lino Banfi – “Anche Lucia è vaccinata come me, e non ha avuto alcuna conseguenza”. Sia l’attore che sua moglie hanno dunque ricevuto le due dosi di vaccino necessarie per l’immunizzazione contro il Covid, e per entrambi non ci sono stati effetti collaterali dovuti all’inoculazione.

Prima di tornare a parlare di Sanremo, Lino Banfi ha voluto ricordare un anniversario per lui molto importante: “Abbiamo festeggiato 59 anni di matrimonio” – ha rivelato, parlando di sua moglie. I due hanno condiviso una lunghissima parte della loro vita, e l’attore è rimasto accanto a Lucia anche nei momenti più bui. La donna soffre ormai da tempo di Alzheimer, una malattia che ha portato grande dolore in famiglia, ma Lino è sempre al suo fianco.