Chi è Leon Pappalardo, figlio di Selvaggia Lucarelli

editato in: da

Leon Pappalardo è il figlio di Selvaggia Lucarelli, nato dall’amore della giornalista per Laerte, figlio del celebre cantante e volto tv Adriano Pappalardo. Classe 2005, Leon ha 15 anni e ha ereditato la bellezza e il carattere forte dei suoi genitori. Era il 2003 quando Selvaggia e Laerte si incontrarono per la prima volta in uno studio televisivo. All’epoca lei era opinionista dell’Isola dei Famosi, mentre lui era nello show per commentare l’avventura del padre, naufrago in Honduras.

Da subito scoccò la scintilla e nel 2004 la coppia convolò a nozze. Un anno dopo arrivò il figlio Laerte, ma nel 2007 la coppia decise di separarsi. Oggi Selvaggia è legata a Lorenzo Biagiarelli, musicista e chef di successo, molto conosciuto su Instagram, mentre Laerte ha una relazione con Laura de Gaetano. Entrambi hanno un rapporto ottimo con Leon. Nonostante i suoi genitori siano famosi, il ragazzo è sempre vissuto lontano dai riflettori, anche se è diventato piuttosto popolare sui social.

Qualche tempo fa, ospite di I Lunatici, programma in onda su Radio 2, Selvaggia Lucarelli aveva raccontato il rapporto con Leon. “Mentre fino a 4-5 anni fa potevo scrivere su di lui ciò che volevo e non lo veniva a sapere – aveva svelato -. Ora appena scrivo qualcosa il giorno dopo c’è un compagno di scuola che glielo va a dire e lui si inc***a come una belva“. La Lucarelli aveva poi parlato dell’adolescenza del figlio: “Diciamo che ha il suo momento ribelle. Non ribelle che fa cose terribili, semplicemente uno che racconta un sacco di palle, con il volto d’angelo. Tu pensi di conoscere tutto di tuo figlio, invece poi ti svegli una mattina e lo scopri capace di cose che non avresti mai sospettato“.

“Credevo che come madre sarei stata molto intransigente – aveva concluso la giornalista, parlando del suo ruolo di mamma -, invece con lui faccio molta fatica a gestire il fattore punizioni, quindi cerco sempre di dargli una seconda possibilità […] Solo che sono arrivata alla mille cinquecentesima possibilità e ora gli ho tolto tutto: computer, telefonino“.