Le Donatella, la verità sulla morte del padre: il racconto su Instagram

Fonte: IPA Silvia e Giulia Provvedi

Giulia e Silvia Provvedi hanno deciso di raccontare alcuni dettagli in riferimento alla morte del papà Claudio, scomparso il 14 settembre 2022; sempre unite e adesso ancor più di prima, attraverso alcune storie su Instagram, Le Donatella hanno spiegato le cause che hanno portato a un simile dramma.

Le Donatella: com’è morto papà Claudio

Hanno annunciato la morte del loro amato papà Claudio su Instagram, ricevendo un’ondata di affetto incredibile da parte di fan, amici e colleghi; a distanza di pochi giorni, Silvia e Giulia Provvedi sono tornate a parlare di quanto successo, spiegando alcuni dettagli e la causa della morte.

“Vogliamo ringraziare tutte le persone che ci sono state vicine in un momento per noi così delicato”, hanno così esordito le due sorelle, sempre unite e questa volta più che mai, proprio in occasione dell’ultimo saluto dato al loro papà Claudio. Immensa la sofferenza per una perdita simile, soprattutto perché improvvisa.

“Nostro padre era ammalato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto di quello”, hanno spiegato. “È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma”. Un particolare decisamente commovente e doloroso anche solo se lo si immagina, e ancor di più se lo si vive come è successo a loro che, nonostante il forte dolore, sono pronte per riprendere in mano la loro vita pian piano.

Prima, però, tantissimi ringraziamenti e un forte appello per la brutta esperienza vissuta con i soccorsi: “Questo nostro messaggio vuole arrivare al cuore di tutte quelle persone che lavorano per aiutare gli ammalati. Siate sensibili e pensate sempre che potrebbe succedere a qualcuno di voi”.

Giulia e Silvia, la forza e l’unione di due sorelle

Sono sorelle gemelle, sempre unite nel bene e nel male, e soprattutto distinguibili per i loro caratteri sicuramente diversi ma complementari in tutto. “Sei stato il nostro esempio e ti promettiamo che saremo forti come ci hai insegnato tu. Papà, ti ameremo per sempre”, così avevano scritto nel post in cui avevano annunciato la sua morte sui social, e loro hanno intenzione di mantenere quella promessa.

“Nonostante tutto, da domani ricominceremo a lavorare e a tornare alla vita di sempre perché questo è quello che nostro padre avrebbe voluto e lo porteremo per sempre nel nostro cuore. Ti amiamo papà… per sempre”. Queste le loro ultime (per ora) parole per l’uomo più importante della loro vita, prima di riprendere in mano le azioni di ogni giorno, sicuramente con un peso in più addosso, ma anche con la consapevolezza che lui avrebbe voluto non si fermassero.

Per due come loro, d’altronde, è impossibile fermarsi. Piene di vita e di energie, nonostante non siano esenti dai problemi, sui social distribuiscono il buonumore ogni giorno attraverso video e foto in cui compaiono con grande ironia e grandi sorrisi. Prima di tornare a lavoro, però, Silvia e Giulia hanno pubblicato una foto in bianco e nero che le ritrae insieme, strette in un abbraccio, proprio in uno dei momenti più difficili della loro vita.