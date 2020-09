Laura Torrisi in bikini è stupenda: la foto che incanta Instagram

editato in: da

Laura Torrisi, i 40 anni della moglie ancora bellissima

Laura Torrisi incanta Instagram con una foto in bikini in cui è splendida. L’attrice ha salutato la fine dell’estate pubblicando una foto al mare, dopo aver trascorso le vacanze con Martina, la figlia nata dal suo amore per Leonardo Pieraccioni. “Quando lasciamo il mare non lo lasciamo mai del tutto – ha scritto pubblicando una foto in costume -. La sua luce resta impigliata nei capelli, nelle sfumature della voce, nella morbidezza della pelle”.

40 anni e una carriera nel mondo del cinema, Laura Torrisi è una delle attrici più amate del momento. La sua avventura nello spettacolo è iniziata con il Grande Fratello, in seguito è arrivata al successo grazie al film Una moglie bellissima. Sul set della pellicola ha conosciuto Leonardo Pieraccioni con cui ha vissuto un’intensa storia d’amore che le ha regalato la figlia Martina. Protagonista di fiction di successo con Gabriel Garko, la Torrisi si è fatta notare per la sua partecipazione ad Amici Celebrities. L’attrice ha trascorso le vacanze con la figlia, fra fughe in bicicletta e tuffi nel mare.

Laura è tornata single dopo la fine dell’amore con Luca Betti. In seguito si era parlato di una love story, mai confermata, con il cantante Aiello, mentre di recente erano circolati alcuni gossip su Emanuele Sguanci, apparso in alcune Stories con la Torrisi. Sia Pieraccioni che l’artista sono sempre stati molto attenti, decisi a proteggere la loro vita privata.

“Sono felicemente single. Si può star bene anche da soli – aveva raccontato lei qualche tempo fa, ospite di Francesca Fialdini -. Credo più nei cavalli che nei principi azzurri”. Mentre Pieraccioni alla presentazione del suo film Se son rose, aveva rivelato: “C’è solo una donna nella mia vita, mia figlia – aveva detto -. D’ora in poi in tutti i miei film ci sarà una figlia! Prima aspettavo sempre che arrivasse una bella sudamericana e mi portasse via, adesso al finale classico e vissero felici e contenti aggiungerei sempre un punto interrogativo. Ho capito che la maratona dell’amore è lunga e faticosissima, non ci si può andare con gli infradito, e il regalo che mi faccio è dirlo con chiarezza in questo film!”.