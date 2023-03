Laura Pausini senza filtri: “Tutti gli uomini con cui sono stata”

Fonte: IPA Laura Pausini: confessioni piccanti

Partita dalla Romagna con furore, Laura Pausini in questi ormai trent’anni di carriera è diventata una delle cantanti più amate a livello mondiale e, oltre all’Italia, la sua è tra le voci più apprezzate anche nei paesi del Sud America e in Spagna.

Non è quindi una sorpresa che la Pausini abbia deciso di presentare il suo nuovo singolo, Un buon inizio, anche in quel della Penisola Iberica dove nella trasmissione El Horminguero si è lasciata andare anche a confessioni a luci rosse.

Laura Pausini: “Tutti gli uomini con cui sono stata”

Il 2023 è l’anno che segna i primi tre decenni di carriera di Laura Pausini. La cantante romagnola ha in fatti esordito sul palco del Festival di Sanremo 1993 dove ha vinto con il brano La solitudine la categoria Nuove proposte che allora era chiamata Novità.

In questi trent’anni di successi, la Pausini è diventata una delle cantanti italiane più amate al mondo, soprattutto nei paesi del Sud America, in Spagna e in Portogallo. Proprio in questi giorni la pop star romagnola è stata infatti ospite in una nota trasmissione spagnola, El Horminguero, per presentare il suo nuovo singolo, Un buon inizio, che farà da traino all’album che probabilmente verrà pubblicato a ottobre di quest’anno.

Oltre a parlare di musica, nel programma El Horminguero Laura ha anche fatto qualche confessione a luci rosse. In particolare, la cantante ha rivelato: “Nella mia vita ho fatto l’amore solo con tre persone. Non l’ho mai fatto il giorno in cui ho incontrato qualcuno. Non ho mai avuto un’avventura di una notte”.

I nomi dei (soli) tre uomini con cui è stata, Laura Pausini non li ha fatti pubblicamente ma se andiamo a sfogliare la sua “biografia sentimentale” non è difficile capire di chi si tratta.

La cantante, infatti, è stata (non a caso!) legata sentimentalmente solo con tre uomini: Alfredo Cerruti jr., suo ex agente e suo compagno dal 1993 al 2001; Gabriele Parisi, altro agente con cui ha avuto una relazione dal 2002 al 2004 e l’attuale compagno Paolo Carta (produttore e chitarrista della cantante) con il quale Laura ha avuto nel 2013 la sua prima e unica figlia Paola.

Laura Pausini e Paolo Carta: diciotto anni d’amore

Proprio in questo mese di marzo l’amore tra Laura Pausini e Paolo Carta diventerà maggiorenne. I due, infatti, con l’inizio della Primavera (il 22 marzo) festeggiano i primi 18 anni insieme. Laura e Paolo si sono ufficialmente una coppia dal 2005. I due si sono conosciuti quando Carta è entrato a far parte della band della Pausini. Da quanto raccontato dalla stessa cantante, il primo bacio con l’uomo della sua vita è scattato dopo un concerto a Parigi, nella città dell’amore.

Da allora, sia sul palco che nella vita privata, la coppia è inseparabile (al netto del matrimonio saltato) e la loro unione è stata resa più forte dalla nascita di Paola, che ha compiuto 10 anni l’8 febbraio 2023. Inizialmente, Laura Pausini ha avuto qualche remora ad accettare l’idea di stare con un uomo reduce da un divorzio. “Non pensavo che avrei mai frequentato un uomo che era già stato sposato. Ho impiegato tantissimo ad accettare quest’amore”, ha affermato la cantante in una vecchia intervista, “Ma ora siamo ancora qui, insieme”. Laura, Paolo e la piccola Paola, insieme ai primi tre figli di Carta (Jader, Jacopo e Joseph), oggi formano una meravigliosa famiglia allargata.