Laura Pausini rinvia il concerto per problemi di salute: “Mi devo fermare”

Laura Pausini rimanda il concerto di Livorno per problemi di salute: "Questa influenza è bella tosta e mi devo fermare per qualche giorno"

Fonte: IPA Laura Pausini

Laura Pausini ha annunciato il rinvio del concerto di Livorno, previsto per domani sera 21 novembre. Lo ha fatto con un post su Instagram, con due foto – Instagram VS Reality – in cui si è mostrata sotto terapia. “Cinque giorni di influenza”, ma ha dovuto iniziare le “cure più forti” per tornare a stare bene.

Laura Pausini rimanda il concerto a Livorno per problemi di salute

Non è mai facile per un’artista rinunciare a una data del tour, anche se è stata solo rinviata e non annullata: lo sa bene Laura Pausini, che ha annunciato su Instagram di dover posticipare la data di Livorno del 21 novembre al 23 dicembre. “Dopo 5 giorni di influenza che ho curato mentre continuavo il tour (perché odio cancellare le date) stamattina mi sono svegliata davvero messa KO e ho iniziato le cure più pesanti come nella seconda foto”.

Nonostante la voglia di farcela e di essere presente, in super forma per domani, alla fine la Pausini ha messo la salute al primo posto, come è giusto che sia: un buon riposo è quello che ci vuole in situazioni come queste, dove il corpo è comunque sottoposto allo stress. “Mi spiace tanto, ho tenuto duro e ho fatto tutto quello che mi avevano consigliato di fare, ma questa influenza è bella tosta e mi devo fermare per qualche giorno”.

La data di Livorno, in ogni caso, non è stata cancellata, ma solo rinviata: il concerto, previsto al Modigliani Forum, è stato fissato per il 23 dicembre, e i biglietti acquistati in precedenza rimangono validi. Per chi, però, non può essere presente (siamo comunque vicini alle partenze natalizie), è prevista la possibilità di chiedere il rimborso entro il 27 novembre.

Il sostegno dei fan

Un carico d’affetto e di supporto per Laura Pausini da parte dei suoi tanti fan sotto il post in cui ha annunciato il rinvio della data di Livorno. Il 18 e il 19 novembre, è stata in concerto nella magica Roma, e sono stati giorni di pura passione, “anche con l’influenza”, aveva scritto l’artista su Instagram. I fan, in effetti, si erano accorti del suo malessere. “Il 18 ero lì ad applaudirti… ho osservato ogni battito e apprezzato l’immensa professionalità che ti caratterizza da sempre. I tuoi occhi sinceri mal celavano la tua grande stanchezza e fatica, ma sei stata una tigre e ti sei donata come poche persone fanno nella vita”.

E ancora: “Si vedeva che non stavi bene, ma hai dato tutta te stessa su quel palco e non so minimamente come tu abbia fatto a fare due spettacoli così, perché sei stata strepitosa”. Nonostante tutto, la Pausini è salita sul palco di Roma: “Si vedeva che stavi male, si percepiva nel viso, nelle smorfie, nel fiatone ma sei andata avanti per rispetto e amore per il tuo popolo”. Ora, però, un po’ di meritato riposo, per tornare più carica di prima sul palco: il 23 novembre è attesa a Pesaro e il 27 e il 28 ad Assago, oltre che in Francia, in Svizzera e in Germania, per poi ritornare a esibirsi in Italia.