Fonte: Ufficio Stampa Goigest Laura Pausini

Nell’ultimo periodo, Laura Pausini ha voluto coinvolgere ulteriormente i suoi numerosi ammiratori con delle uscite a sorpresa. La cantante, infatti, è stata protagonista di una cover musicale inattesa, per cui ha deciso di girare anche un apprezzatissimo videoclip. Ma ha deciso di sorprendere, ancora una volta, tutti coloro che ascoltano la sua musica e la seguono con passione, dando loro la possibilità di visitare un museo a lei dedicato.

Il prossimo 7 settembre, infatti, si apriranno le porte della mostra permanente a lei dedicata. Si tratta di una grande novità per tutti coloro che amano la cantante, considerando anche che non era mai stato creato, in precedenza, un museo nel Bel Paese per un artista italiano.

Laura Pausini, il museo

Laura Pausini è la prima cantante italiana a cui verrà dedicato un museo in patria. Il 7 settembre 2025, infatti, apriranno le prove della collezione espositiva a lei dedicata, che avrà luogo proprio nel paese natale dell’artista, come annunciato dalla stessa musicista: “Laura Pausini annuncia oggi l’apertura del Laura Pausini Museum, che aprirà le porte al pubblico dal prossimo 7 settembre 2025, una mostra permanente che prenderà vita nel cuore del suo paese d’origine, Solarolo, provincia di Ravenna, dove l’artista ha vissuto dall’infanzia ai primi anni di carriera”.

Si chiamerà Laura Pausini Museum e ospiterà tutti coloro che amano la cantante e le sue grandiose doti musicali: “Una notizia accolta con entusiasmo dai fan più accaniti, che saranno i primi ad agognare l’entrata in quella che promette di diventare la meta preferita del popolo di Laura, regalando un’esperienza che lascerà tutti estasiati”.

L’esposizione riserverà diverse sorprese a tutti gli ammiratori della cantante, che potranno ammirare anche alcuni dei suoi look: “Un viaggio tra premi, riconoscimenti, abiti di inestimabile valore, oltre a lati inediti della sua storia e della sua carriera unica al mondo”.

Laura Pausini, l’anniversario importante

Il museo dedicato a Laura Pausini verrà ospitato proprio nella sua prima casa familiare, a Solarolo: “Il primo museo in Italia dedicato a un’artista italiana sorgerà tra le mura di quella che è stata prima la casa della famiglia Pausini, e poi sede del Laura Pausini Official Fanclub”.

Nello stesso edificio ha sede il Fanclub ufficiale della cantante, che quest’anno celebrerà un anniversario davvero importante. Il circolo di ammiratori della musicista, infatti, raggiungerà i trent’anni d’attività: “Nato nel settembre 1995 e che proprio quest’anno taglierà il traguardo dei 30 anni di vita, un anniversario che Laura è pronta a festeggiare il 6 Settembre al Palacattani di Faenza (Ravenna), dove si svolgerà il PAU PARTY 2025”.

Negli ultimi mesi, Laura Pausini ha mostrato dei lati inediti di sé, svelando il suo cambiamento a livello fisico, grazie al dimagrimento dovuto a una dieta che la cantante ha intrapreso da diverso tempo. La musicista ha anche condiviso di recente un video in cui balla sulle note di una hit di successo di Britney Spears, Baby One More Time. Nel video social Laura Pausini seguiva le mosse storiche della cantante e indossava anche un look simile al suo.