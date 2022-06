Laetitia Casta: “Non ho voluto sposare Accorsi”. E svela la sua paura più grande

Fonte: ANSA Letitia Casta supermodella e attrice

La carriera, la gioventù, ma anche la sfera più privata: Laetitia Casta ha raccontato le sue tante anime. Da quella di bambina, a quella di ragazza che viene notata su una spiaggia da un fotografo, fino a quella di attrice. Lei che il cinema lo ha conosciuto tardissimo. E anche il non matrimonio con Stefano Accorsi. Svelano una donna decisa, con le idee molto chiare.

Laetitia Casta, perché non ha sposato Stefano Accorsi

Laetitia Casta è una star: lo è stata come super modella, lo è oggi come attrice molto amata. E su di sé ha le idee molto chiare: non si sente parigina e non trova che la sua vita sia così diversa da quella degli altri. Lo ha raccontato in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera nella quale ha ripercorso la sua carriera, ha raccontato il suo punto di vista sulla vita e svelato molti aspetti di sé.

Compreso il fatto di essere diventata madre di quattro figli da tre compagni diversi: “Ho deciso di diventare madre a 23 anni. All’epoca non era di moda mostrare i pancioni, ma il lavoro non ne ha risentito”, ha spiegato mentre rifletteva sul concetto di libertà. A tal proposito ha spiegato le ragioni che l’hanno portata a non volersi sposare con Stefano Accorsi. Con l’attore italiano ha vissuto una lunga relazione durata dal 2033 al 2013 e con lui ha avuto due figli Orlando e Athena (na ha avuti altri due: Sahteene, con il regista e fotografo francese Stéphane Sednaoui, e Azel con l’attore Luis Garrel).

«Non ci siamo mai sposati – ha detto in merito alla sua relazione con Stefano Accorsi -, non ero interessata al matrimonio. Poi ho cambiato idea”. E infatti le nozze con Garrel sono datate giugno del 2017.

Laetitia Casta la sua paura più grande e la carriera

Una donna decisa, che sa il fatto suo, che nella vita ha seguito il proprio istinto. Dalle dichiarazioni, che avevano ottenuto molta eco, sul primo bacio con una donna: “Sì, ho baciato una donna quando ero molto giovane, ma era allenamento, come fare jogging, giusto per arrivare preparata al bacio con un ragazzo e fare bella figura”, alla scoperta del mondo a 10 anni, quando con la famiglia si è trasferita a Parigi. “Io sono un essere animale – ha detto – , nata in Normandia, in un posto talmente sperduto che nessuno sa dove sia. Ci sono stata fino a 10 anni, poi la famiglia si è trasferita in periferia a Parigi, dove ho scoperto cosa era un cinema o un centro commerciale”.

Proprio per questo suo spirito libero non stupisce che Laetitia Casta abbia svelato al Corriere della Sera che la sua paura più grande è: “Essere ingabbiata, costretta a fare o dire qualcosa”.

Nel corso dell’intervista ha ripercorso la sua vita e la sua carriera. L’inizio del lavoro come modella è l’esatta rappresentazione di un cliché: è stata scoperta da un fotografo su una spiaggia, mentre era intenta a giocare con la sorella. Aveva 14 anni. La prima “campagna seria” è arrivata a 16 anni con Ralph Lauren a New York. Lo stilista, insieme al fotografo Herb Ritts, ha avuto il pregio di “inventare la Casta”.

Un’intervista senza filtri, quella che la super modella e attrice ha rilasciato al Corriere della Sera. Non è mancato un riferimento all’accetazione del corpo, in particolare ha commentato la sua stessa dichiarazione: “La polemique italienne sui chili di troppo mi annoia” aggiungendo e relegandolo a: “Un argomento da tabloid di serie B. Mi sono affermata nonostante i difetti. Anzi, grazie a loro”.

Nata nel 1978 Laetitia Casta ha 44 anni e ha compiuto un lungo percorso di vita e carriera. Oggi è: “un’attrice affascinata dai registi complessi, un po’ pazzi”, una donna sicura e concreta che però sogna “di non crescere più”.