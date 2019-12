Kasia Smutniak: “Rendete visibile” (senza vergogna)

editato in: da

Il matrimonio, meraviglioso e anticonformista, di Kasia Smutniak e Domenico Procacci

Kasia Smutniak, donna meravigliosa davanti e dietro le telecamere, torna a parlare della vitiligine che l’ha colpita. Mettendoci la faccia, in tutti i sensi.

L’attrice, che ad agosto, con un post su Instagram aveva rivelato di soffrire di vitiligine da qualche tempo, posta una sua bellissima foto in primo piano, con il viso e le mani segnate dalle macchie tipiche di questa malattia della pelle, e scrive accanto, molto semplicemente: “Rendete visibile quello che, senza di voi, forse non potrebbe mai essere visto. (Robert Bresson)”.

Kasia aveva raccontato ad agosto di aver imparato ad accettare il bello e il brutto che la vita ci porta, e ad amare i propri difetti. Un percorso non certo facile, come ha confessato, che ha impiegato anni a completare. Ma che alla fine l’ha portata a fare sua questa frase:

“FATTI AMARE PER I TUOI DIFETTI CHE I PREGI LI SANNO AMARE TUTTI”.