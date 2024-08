Kasia Smutniak lascia il cinema: “Sono cambiata per sempre”

Fonte: IPA Kasia Smutniak, regina di sensualità in nero: 10 look indimenticabili

Kasia Smutniak è pronta a dire addio al mondo della recitazione. L’attrice e modella polacca naturalizzata italiana che ha iniziato a recitare negli anni 2000 ha deciso di lasciare il grande e piccolo schermo destando la sorpresa dei tanti fan e colleghi che hanno sempre apprezzato il suo lavoro.

Kasia Smutniak, l’addio alla recitazione

Spesso si passa gran parte della propria vita a fare della propria passione un lavoro, impegnandosi al massimo per fare sempre meglio e affermarsi guadagnando stima e credibilità. Poi, a volte, le cose cambiano: priorità, punti di vista, scelte di vita. Cambiano le carte in tavola e lasciare andare una cosa che un tempo sembrava indispensabile diventa forse la scelta più giusta. È quello che è accaduto a Kasia Smutniak, che ha annunciato ufficialmente di voler dire addio al mondo della recitazione.

L’attrice classe 1979 conosciutissima per le sue bellissime interpretazioni come quelle in Perfetti sconosciuti e Loro di Paolo Sorrentino, ha raccontato a La Stampa di aver ragionato sulla sua carriera e di aver preso la decisione di fermarsi, almeno come attrice: “Sono entrata in un’altra fase della vita e ho sentito l’esigenza di smettere. Ci avevo provato anche prima, ma ogni volta mi bloccavo e risalivo sulla giostra, come un criceto. Non voglio più fare l’attrice. Penso sia la decisione più punk che ho preso finora, anche perché l’ho maturata in un momento bellissimo della mia carriera”.

Kasia Smutniak, infatti, oltre ad aver girato la seconda stagione di Domina e si è lanciata in una nuova avventura lavorativa intitolata Mur, un documentario a cui ha lavorato ed esordito come regista. Un progetto che l’ha entusiasmata e che ha mescolato le carte in tavola facendole capire di voler mettere un punto alla recitazione.

“Da più di 20 anni racconto storie. E ho creduto davvero, ogni volta, che valesse la pena raccontarle. Tutte. A un certo punto la realtà che mi circondava, le persone che incontravo, le loro vicende, mi sembravano più interessanti di quelle che mi capitava di interpretare. Mi sono chiesta, ma cosa sto raccontando? Come se la realtà avesse superato ogni fantasia, mentre la mia curiosità e la mia passione erano sempre più rivolte verso quello che mi circondava e diventava parte della mia vita” ha spiegato.

Kasia Smutniak lascia la recitazione: la reazione

Una scelta difficile ma anche molto ponderata quella dell’attrice, che oltre a un cambio di look ha decisamente cambiano anche il suo punto di vista: “Ho deciso di fermarmi per seguire un puro istinto. Il mio bicchiere si è riempito. Mi sono detta ‘se sei un’artista, devi rischiare di più’, devi seguire l’istinto, senza pensare alle conseguenze. Ho sempre avuto un enorme rispetto per chi lo fa. E ho sempre pensato che essere artisti voglia dire essere liberi, non solo in quello che si racconta, ma anche in come lo si racconta”.

Nonostante la sua determinazione, in tanti tra famiglia e colleghi sono rimasti sorpresi dalla sua scelta e credono e, forse, sperano, che l’abbandono del mondo della recitazione sia qualcosa di passeggero: “Quando ho annunciato in famiglia il mio “ritiro”, un termine che, in realtà, mi fa tanto ridere, non ci ha creduto nessuno. Poi l’ho detto alla mia agente, all’ufficio stampa, e a chi lavora con me. Non credo che l’abbiano capito tutti. Probabilmente pensano sia una cosa passeggera.” Kasia Smutniak è però determinata: vuole raccontare qualcosa di bello e importante, e vuole farlo alle sue regole.