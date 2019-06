Karina Cascella chiede scusa a Pamela Prati: il post su Instagram

editato in: da

“Vergognati perché fai schifo”, queste le parole di Karina Cascella rivolte a Pamela Prati durante una puntata di Live – Non è la D’Urso. Ma oggi, a distanza di quasi due settimane, l’opinionista chiede pubblicamente scusa alla showgirl con un lungo post su Instagram.

Nota per le sue critiche aspre e per i commenti da donna che non ha affatto peli sulla lingua, la Cascella ammette di aver esagerato questa volta. Nella serata del 29 maggio, ospite nel salotto di Barbara D’Urso, l’ex volto di Uomini e Donne ha commentato duramente (forse troppo) la questione del finto matrimonio della showgirl con Mark Caltagirone e dell’affidamento di Rebecca e Sebastian alla coppia. “Pamela Prati, spero che tu mi senta. Io, Karina Cascella, ti dico vergognati perché fai schifo”, così aveva chiosato l’opinionista durante una puntata di Live – Non è la D’Urso in cui persino la conduttrice aveva attaccato in maniera molto dura l’ex star de Il Bagaglino.

Oggi però, a distanza di settimane, Karina Cascella ammette di aver riflettuto sul suo comportamento e chiede pubblicamente scusa alla Prati, spiegando le ragioni del suo ripensamento in un lungo post su Instagram, che accompagna la foto di un post-it con la scritta “I’m sorry”.

Sono quattro le parole pronunciate ed erano riferite a Pamela Prati. Sono passate delle settimane da quella sera. Ho iniziato ad analizzare perché le avevo dette, come le avevo dette, e a dare un peso a tutto. Io da donna ho detto a un’altra donna: Vergognati perché fai schifo. Beh…non è corretto, né televisivamente parlando né umanamente, e per questo chiedo scusa a Pamela.

Così la Cascella fa un passo indietro e dichiara di aver esagerato nei confronti della showgirl. D’altronde, nessuno ancora conosce la verità, e l’opinionista non voleva certo imporre a nessuno il suo modo di vedere le vicende del Prati-gate.

Nel lungo post di scuse, Karina rivolge anche parole di solidarietà alla showgirl sarda: “Spero per Pamela Prati che la verità possa venire fuori e che lei possa ritrovare serenità. Senza lacrime, sorridendo tra donne. Non volevo alimentare odio verso nessuno, e non è mai stato quello il mio intento né mai lo sarà”. Un augurio importante per Pamela Prati che, però, non ha ancora risposto alle scuse che le sono state rivolte dalla bella opinionista. E chissà che l’ex protagonista de Il Bagaglino non lo faccia domani sera, quando arriverà finalmente nello studio di Barbara D’Urso per raccontare la sua verità sul caso Mark Caltagirone.