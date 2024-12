Fonte: ANSA Jude Law

Sono 2.798 le stelle sulla Walk of Fame, la via più famosa di Hollywood, sul cui lastricato sono incisi i nomi di coloro che non si possono dimenticare, che grazie al proprio talento si sono trasformati in eroi. L’ultima stella, aggiunta il 14 dicembre 2024, è dedicata a Jude Law. L’attore nato in Inghilterra e noto in tutto il mondo, ha accolto l’onorificenza con un discorso sincero e umile: “Da bambino ero appassionato di cinema, ed è stato il motivo per cui mi sono interessato e sono stato molto fortunato ad avere una lunga carriera, finora è andato tutto bene. E quindi posso dire che è solo un grande onore, una vera emozione”.

Fortuna, certo, ma anche un carisma ineguagliabile e innegabili capacità attoriali, mostrate sempre ma in alcuni titoli più di altri. Ripercorriamo allora la carriera di Jude Law, per scoprire i 5 ruoli che lo hanno reso uno degli attori più acclamati di Hollywood.

1. Il talento di Mr. Ripley, 1999

Non si può che iniziare da qui, dal ruolo che valse a Jude Law la sua prima candidatura agli Oscar. Ne Il talento di Mr. Ripley (oggi anche tra le serie Netflix più viste) un allora decisamente giovane Jude sfoggia tutto il fascino di cui madre natura lo ha fornito. Interpreta un ricco, scapestrato rampollo innamorato dell’altrettanto affascinante Gwyneth Paltrow. È sensuale, misterioso e intenso. E, per calarsi meglio nella parte, imparò persino a suonare il sax. Indimenticabile la sua versione de Tu vuo’ fa’ l’americano cantata con Matt Damon e Rosario Fiorello.

2. Alfie, 2004

Parlando di fascino inglese non si può non passare a ricordare Alfie, il film che trasformò Jude Law in un vero sex symbol – e che gli fece anche conoscere l’ex moglie Sienna Miller. Ci vuole un grande coraggio e un ancor più grande talento per non sfigurare di fronte a quel mito di Michael Caine, che fu il primo a interpretare il rubacuori Alfie. Ma Jude ha retto egregiamente il paragone, mostrando una versione moderna e all’avanguardia del Don Giovanni inglese. A bordo della sua vespa, con le sue impeccabili camicie rosa, il suo charme non ha lasciato superstiti.

3. Closer, 2004

Se i precedenti erano personaggi impossibili da non amare, il Dan interpretato da Jude Law nel cult Closer è difficile da non odiare. Fedifrago, bugiardo e ipocrita, ma allo stesso tempo fragile e profondo. È il ruolo in cui l’attore mostra tutta la sua capacità di essere uno, nessuno e centomila. Aveva al fianco Natalie Portman e Julia Roberts, ma riesce comunque a rubare la scena.

4. Sherlock Holmes, 2009

Il paragone con Benedict Cumbercatch e Martin Freeman sarebbe stato impossibile da reggere per chiunque, ma, a quanto pare, non per Jude Law. Al fianco di Hugh Jackman nel ruolo dell’investigatore più famoso del mondo, l’attore britannico veste i panni di un irresistibile Dottor Watson. È tra le sue interpretazioni più caricaturali e sopra le righe, ma è impeccabilmente divertente. Senza mai strafare, da spalla diventa il vero protagonista.

5. The Young Pope, 2016

Quanto ardire ci vuole a seguire Paolo Sorrentino nella sua visionaria follia. A scegliere di osare al punto da non solo interpretare il Papa, ma rivestirlo persino di una patina sensuale e sessuale. L’interpretazione di Lenny Belardo ci ha reso tutti blasfemi e ha dimostrato che Jude può interpretare davvero qualsiasi cosa e che qualsiasi cosa è in grado di rendere credibile.