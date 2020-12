Johnny Depp perde un altro ruolo importante. “Meglio non lavorare con lui”

editato in: da

Johnny Depp, vita e carriera ribelle in 40 scatti

Johnny Depp perde un altro ruolo importante dopo quello nella saga di Animali Fantastici. Il divo di Hollywood sta vivendo un momento molto difficile, segnato dalla guerra in tribunale contro l’ex moglie Amber Heard e dalla scelta di alcuni produttori di tenerlo lontano dal set. Come svela l’Hollywood Report, l’attore sarebbe stato licenziato da una famosa produzione televisiva dove avrebbe dovuto interpretare l’illusionista Harry Houdini.

Negli ultimi mesi tutte le certezze di Depp, divo ammirato e molto richiesto dalle produzioni cinematografiche, si sono sgretolate. L’attore ha perso la battaglia in tribunale contro il Sun che nel 2018 l’aveva definito un “picchiatore di mogli”, riguardo alla vicenda in corso con Amber Heard. Un declino, quello di Johnny, iniziato nel 2016 quando l’attrice, sposata nel 2014 e da cui divorziò dopo appena 15 mesi di matrimonio, lo accusò di abusi domestici.

Da allora nulla è stato più lo stesso per Depp che ha affrontato battaglie in tribunale e accuse. Solo pochi fa la sentenza che lo vedeva perdere contro il Sun, è stata seguita dall’annuncio che non sarà nel nuovo capitolo della saga di Animali Fantastici. Una scelta fatta dalla Warner Bros che ha deciso di “licenziarlo” dal ruolo di Gellert Grindelwald. Secondo l’Hollywood Report nell’ultimo periodo Johnny avrebbe perso molti alleati e amici nel mono del cinema. Primo fra tutti il produttore Bruckheimer che con lui ha realizzato la saga dei Pirati dei Caraibi e qualche tempo fa l’aveva scelto come protagonista di Houdini.

Il produttore ora avrebbe cambiato idea e i rapporti con Depp sarebbero peggiorati. “La relazione di Depp con Bruckheimer si è sfilacciata negli ultimi mesi”, ha spiegato una fonte. Nel 2021 intanto il divo dovrà tornare in tribunale, questa volta per affrontare una battaglia legale contro un membro della troupe della pellicola City of Lies. Johnny infatti è stato accusato dall’uomo di aver preso a pugni per ben due volte. I guai dunque non sembrano finiti e potrebbero continuare ancora per molto, con Depp lontano dal set e sempre più in cris. “Semplicemente non puoi lavorare con lui in questo momento – ha spiegato un insider […] È radioattivo”.