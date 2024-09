Johnny Depp si veste da Jack Sparrow per i bambini dell’ospedale

Fonte: Getty Images Johnny Depp

Se c’è un personaggio che tutti, o quasi, portiamo nel cuore è il sexy pirata Jack Sparrow, interpretato nel franchise cinematografico de I pirati dei Caraibi da Johnny Depp. Un vero e proprio must nel genere avventura Disney. Johnny Depp durante la sua partecipazione al Festival del Cinema di San Sebastián ha colto l’occasione per rivivere i panni del pirata.

Johnny Depp in versione Jack Sparrow dai bambini di Pediatria e Oncologia

Johnny Depp ha fatto incursione nell’ospedale universitario di San Sebastián, in Spagna, prendendosi una pausa dall’evento che fa bene al cuore. In questo lasso di tempo il divo è stato con i bambini con cui ha giocato, scherzato, riso e firmato autografi. Da quanto racconta il quotidiano locale El Diario, Depp non è mai uscito dai panni di Sparrow, ha portato avanti uno spettacolo lungo e molto gradito, grazie a un’eccellente organizzazione da parte anche del Festival cinematografico.

Il profilo X dell’ospedale pediatrico ha postato le foto e i video dell’evento, ringraziando l’attore con parole molto sentite: “Da parte di tutto il personale dell’Ospedale Universitario di Donostia, desideriamo esprimere la nostra infinita gratitudine a Johnny Depp per il suo tempo, il suo sostegno e la sua energia, così come al Festival di San Sebastian per aver facilitato questa visita”.

Nelle foto si vede Depp sedersi sui letti e prendere in braccio i bambini, visibilmente emozionati e commossi per questa sorpresa inaspettata. Erano presenti anche alcuni genitori, che hanno apprezzato la possibilità di vedere una star nei panni di un personaggio iconico.

Sui social è fioccata una pioggia di cuori e lodi per Depp, che era presente al Festival con un biopic su Amedeo Modigliani da lui diretto.

Johnny Depp torna a parlare del suo film e della vita privata dopo il processo contro Amber Heard

Dopo un lungo processo mediatico, Johnny Depp è tornato al proprio lavoro e nella cittadina spagnola ha presentato, nella giornata del 24 settembre, il suo nuovo film: Modi: Three Days on the Wing of Madness, in italiano Modi – Tre giorni sulle ali della follia, con Riccardo Scamarcio e Al Pacino. Depp in conferenza stampa ha raccontato di essersi identificato in Amedeo Modigliani in quanto artista incompreso. Il film racconta 72 ore nella vita di Modigliani “Modi” a Parigi nel 1916, e verrà presentato anche alla Festa del Cinema di Roma. Modi – Tre giorni sulle ali della follia rappresenta il ritorno di Depp dietro la macchina da presa dopo ben 27 anni.

Sempre nel corso della conferenza stampa, Depp ha addirittura scherzato sulle vicende degli ultimi anni – il processo Depp contro Heard risale al 2022 ed è stato trasmesso in diretta con milioni di persone – e ha dichiarato: “Tutti noi abbiamo attraversato cose diverse, alla fine. Ma forse la vostra vita non si è trasformata in una soap opera televisiva”.

Il nuovo film e il gossip sempre acceso sull’attore non hanno impedito a Depp di prendersi una giornata per divertire i bambini in versione Jack Sparrow. Anche lui, come il suo mitologico personaggio, alla fine ha un cuore d’oro…