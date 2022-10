Chi è Jodie Comer, la donna più bella del mondo (secondo un algoritmo)

Fonte: IPA Jodie Comer

Si dice che la bellezza sia negli occhi di chi guarda, ma è pur vero che ci sono tratti universalmente riconosciuti come belli al di là di qualsiasi gusto personale. E, stando ad una particolare formula matematica, l’attrice Jodie Comer sarebbe ad un tanto così dall’incarnare il concetto di perfezione, risultando essere la donna più bella al mondo.

Chi è l’attrice Jodie Comer

Classe 1993, Jodie Comer è una giovane attrice inglese molto amata dal pubblico: nata a Liverpool in una famiglia modesta, ha iniziato a recitare sin da piccolina e ben presto si è fatta notare per il suo talento. Grazie ad un professore di recitazione che ha colto la sua spigliatezza davanti al microfono, è approdata in radio come protagonista di uno spettacolo su BBC Radio 4, dando prova di essere davvero tagliata per questo mestiere. Così, appena 17enne, Jodie ha debuttato in televisione con una piccola parte nella serie tv The Royal Today, e da quel momento le occasioni non le sono mai mancate.

Tra i suoi ruoli più importanti, Jodie è stata protagonista della miniserie Thirteen e, appena un paio d’anni dopo, è entrata a far parte del cast di Killing Eve, che l’ha consacrata definitivamente tra le attrici più apprezzate dal pubblico (e che le è valso anche un prestigiosissimo Emmy). Insomma, la Comer ha un talento incredibile e un curriculum davvero notevole, soprattutto considerando quanto sia ancora giovane. Ma è anche una donna bellissima: anzi, secondo un recente studio sarebbe nientemeno che la donna più bella del mondo.

Jodie Comer, una bellezza unica

Lunghi capelli biondi, lineamenti delicati e sguardo magnetico: non c’è alcun dubbio che Jodie Comer sia una donna splendida, ma come si può affermare che sia addirittura la più bella del mondo? La risposta, a quanto pare, arriva dalla scienza. O più precisamente, dalla matematica. Nessun concorso di bellezza è servito ad incoronare l’attrice, bensì un algoritmo che individua ciò che l’uomo intende come perfezione.

Il dottor Julian De Silva, chirurgo estetico che dirige il Centre for Advanced Facial Cosmetic and Plastic Surgery di Londra, ha utilizzato le tecnologie computerizzate più all’avanguardia per la mappatura facciale di alcune delle più celebri star hollywoodiane, applicando in particolare la famosa sezione aurea. Conosciuta e applicata già nell’antica Grecia, questa formula matematica permetterebbe di individuare le esatte proporzioni della bellezza. Basti pensare che anche Leonardo Da Vinci la utilizzò per creare il suo Uomo Vitruviano, un esempio di ordine e perfezione.

Il dottor De Silva, analizzando attentamente i lineamenti di Jodie Comer, ha stabilito che tutti gli elementi del suo viso si avvicinano al numero “magico”, ovvero quello che indicherebbe la bellezza assoluta. Occhi, sopracciglia, naso, labbra, mento: i tratti del volto di Jodie si avvicinerebbero maggiormente alla perfezione rispetto alle altre “contendenti”, facendole ottenere un punteggio di 94.52%. Al secondo posto di questa speciale classifica c’è Zendaya, mentre sul gradino più basso del podio troviamo Bella Hadid. Scendendo, via via spiccano alcune delle star più amate dal pubblico, come Beyoncé, Ariana Grande e Kim Kardashian.

Insomma, la bellezza si cela in una formula matematica che raccoglie le proporzioni del nostro viso e ci rivela quanto vicine saremmo alla perfezione. Indubbiamente ciò rappresenta un ideale di armonia che ci affascina, ma nonostante tutto ci piace pensare che la bellezza sia davvero qualcosa di soggettivo. E che mai un algoritmo potrà davvero racchiuderla in tutta la sua complessità.