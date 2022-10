Fonte: Getty Images Bella Hadid: i look super cool della super top

Bella Hadid è una delle super top più pagate e richieste. La sua uscita durante la settimana della moda parigina per Coperni in cui le è stato letteralmente spruzzato addosso un vestito, ha fatto impazzire il web, con decine di repost.

Fuori dalle passerelle, Bella si distingue per un look street style molto particolare, non sempre però azzeccatissimo. Vediamo insieme qualcuno dei suoi look!

Tutti i look di Bella Hadid: in black and white

Il bianco e nero funziona sempre. Qui però c’è qualcosa che non torna in termini di proporzioni: il bermuda bianco ha un taglio molto morbido, un po’ troppo forse per lo stivale dal gambale largo. In generale, la figura non risulta equilibrata. Peccato!

Tutti i look di Bella Hadid: Matrix reloaded

Con occhiale super avvolgente, camicia bianca, cravatta nera e trench in pelle nera, alla sfilata di Burberry Bella ha un look un po’ in stile Matrix. Le proporzioni però sono più bilanciate e gli orecchini chandelier danno luce all’insieme.

Tutti i look di Bella Hadid: in rosa

Bella Hadid ama questi look fatti di sovrapposizioni e lunghezze diverse. Attenzione se volete ricrearli, perché questa alternanza di lunghezze diverse tende ad accorciare la fisionomia. I dettagli in colore a contrasto aiutano ad aggiungere un tocco più frizzante all’insieme.

Tutti i look di Bella Hadid: con il gilet cropped

Qui bella indossa un pantalone a vita bassa, sotto il ginocchio, abbinato ad un gilet cropped. Se volete replicare questo tipo di look fate attenzione: i vari livelli in cui la figura viene tagliata non aiutano a slanciare al figura, nemmeno se portate i tacchi. Preferite magari un pantalone a vita alta con il crop top, o lungo se invece lo volete a vita bassa. vi aiuterà a riequilibrare le proporzioni.

Tutti i look di Bella Hadid: con la gonna in denim e lo spolverino fantasia

Qui Bella ha un look più fresco e giovane: la gonna midi in denim è resa sbarazzina dallo spolverino in fantasia. Lo stivale alto slancia la figura e anche la lunghezza dello spolverino, uguale a quella della gonna, aiuta a non creare mezze misure, proporzionando l’insieme.