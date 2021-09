Jennifer Pamplona: 20 interventi (e 700 mila dollari) per essere come Kim Kardashian

Kim Kardashian, il look in pelle total black sconvolge New York

Si chiama Jennifer Pamplona la donna brasiliana che ha speso la bellezza di 700 mila dollari per diventare come Kim Kardashian, sottoponendosi a oltre venti interventi di chirurgia estetica.

Un percorso lungo e ricco di ostacoli, iniziato quando era solo un’adolescente, e che l’ha portata a modificare totalmente il suo aspetto. Modella e influencer di Instagram, Jennifer ha sempre avuto una grande ammirazione per Kim Kardashian. A spingerla a operarsi per la prima volta è stato un fatto tragico, la scomparsa del suo fidanzato.

“Mi sono operata dopo che il mio ex fidanzato è morto per cancro. Sono caduta in depressione, non ero più in me – ha raccontato qualche tempo fa, ospite di Live – Non è la D’Urso -. Dopo le operazioni ho curato anche la mia anima e ora sto bene. Solo una cosa: non voglio ispirare le ragazze nel mondo a fare quello che ho fatto io”.

Non tutte gli interventi di Jennifer sono andati bene e più di una volta la modella ha rischiato la vita. Nel corso di un’operazione per modellare il lato B la pressione è calata troppo e la donna ha vissuto un momento difficile. “Ho pensato che stavo per morire – ha confidato -, è stato orribile”.

Non è andata meglio quando la Pamplona ha scelto di sottoporsi a un ritocchino alle labbra, iniettando una sostanza che si è rivelata dannosa. La bocca si è gonfiata per una reazione allergica, causandole forti dolori e lesioni. “Quando mi sono vista, non riuscivo a crederci – ha raccontato Jennifer -. Avevo delle labbra da pesce e ho dovuto anche aspettare due giorni prima che rimuovessero la sostanza con cui me le avevano riempite. Ogni volta che vedevo il mio viso mi mettevo a piangere”.

Di fatto però la donna non ha rinunciato a finire sotto i ferri per realizzare il sogno di diventare come l’ex moglie di Kanye West. Con gli anni Jennifer non solo è diventata dipendente dalla chirurgia, ma ha completamente cambiato i suoi connotati in nome di una perfezione impossibile da raggiungere e sempre più pericolosa.

Ha subito tre interventi per aumentare il seno, due al setto nasale, otto operazioni alle gambe e una liposuzione. Inoltre si è sottoposta a chirurgia del mento, botox, filler guance e labbra. Il tutto per una spesa di oltre 700 mila dollari. “Ho pensato che somigliare a Kim Kardashian fosse un’ottima occasione per la mia carriera – si è giustificata lei -, quindi ho investito sempre più soldi per arrivare all’obiettivo”. Parole che però non sembrano giustificare una scelta così estrema e pericolosa.