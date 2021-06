Jennifer Lopez, la mossa dell’ex Alex Rodriguez che sa di vendetta

editato in: da

Jennifer Lopez e Ben Affleck: il ritorno dei “Bennifer”. La lunga storia d’amore

Dopo la conferma della love story in corso fra Jennifer Lopez e Ben Affleck, arriva la mossa di Alex Rodriguez che sa di vendetta. L’ex sportivo e la popstar si sono detti addio dopo una lunga storia d’amore e una romantica proposta di matrimonio. Un addio che ha fatto molto discutere, non solo per via delle nozze annullate, ma anche per l’improvviso ritorno di fiamma di JLo con con Ben Affleck.

Erano i primi anni Duemila quando Ben Affleck e Jennifer Lopez si innamorarono, recitando insieme in ben due film: Amore estremo – Tough Love e Jersey Girl. Una relazione durata circa due anni e terminata a un passo dal fatidico sì. Ora, a distanza di anni, sembra che la passione sia tornata. Affleck e JLo, dopo settimane di indiscrezioni e avvistamenti, sono stati paparazzati con indosso la stessa camicia. Segno inequivocabile che i due ex non solo si frequentano, ma sono così in sintonia da condividere anche gli abiti.

“Sono molto felici insieme. Continueranno a fare avanti e indietro fra Los Angeles e Miami. Stanno seriamente parlando del loro futuro insieme”, ha raccontato a People una fonte secondo cui la Lopez starebbe addirittura pensando di trasferirsi per trascorrere più tempo con Ben.

Ma cosa ne pensa Alex Rodriguez della nuova storia d’amore della cantante? Subito dopo la rottura e la notizia del flirt con Ben, alcuni insider avevano descritto l’ex sportivo come “sconvolto” e “triste”. Alex infatti avrebbe tentato in tutti i modi di riconquistare JLo, convinto che prima o poi sarebbero tornati insieme. Alla fine però le cose sono andate diversamente e oggi la popstar avrebbe ritrovato la felicità con l’attore, tanto da sognare un futuro insieme.

La reazione di Rodriguez non si è fatta attendere. L’ex giocatore di New York Yankees infatti è stato paparazzato in compagnia dell’ex moglie, Cynthia Scurtis. Come documentato su Instagram, nel corso di un allenamento in palestra, Alex ha trascorso del tempo con l’ex moglie. I due si sono sposati nel 2002 e hanno due figlie, Natasha ed Ella. Dopo il divorzio, arrivato nel 2008, avrebbero riallacciato i rapporti. A svelarlo è stato proprio Alex che su Instagram ha pubblicato foto e video in compagnia dell’ex moglie. Un gesto che, secondo i fan della Lopez, sarebbe una sorta di vendetta per la scoperta della love story con Ben Affleck.