Jennifer Lopez sensuale con l’abito a schiena nuda (e scollatura esagerata)

Fonte: IPA Jennifer Lopez

Believe in yourself: questa la frase sibillina a far da didascalia all’ultimo, iconico reel su Instagram postato da Jennifer Lopez in persona sul proprio profilo social: il filmato la vede sfilare nel bel mezzo di un corridoio con falcata decisa mentre, scintillante, si avvia a testa alta verso le festività natalizie. È con questo spirito – e fasciata in un abito nero all’ultimo grido – che la Queen del pop sembra procedere verso il nuovo anno, invitando il suo pubblico a fare proprio come lei.

Jennifer Lopez, il look natalizio è servito: il perfetto (e seducente) abito delle feste

Non vi è volta in cui Jennifer Lopez prenda parte ad evento mondano passando inosservata: l’anonimato non è certo nel suo patrimonio genetico, è chiaro, specie se ad accompagnare la sua già dirompente presenza vi è un abito da capogiro come quello appena sfoggiato sui social.

L’artista a tutto tondo è riuscita ancora una volta, se possibile, a stupire indossando un lungo abito nero completamente costellato di paillettes, con tanto di ampio oblò sul décolleté ed allacciatura frontale incrociata dietro al collo. E no, le sorprese non erano certo finite qui: lo scollo vertiginoso continuava sul retro, lasciando la schiena totalmente scoperta e svelando un alto spacco al di sotto.

Un look che sa di rivincita, autentica iniezione d’autostima fatta tessuto, formulato con il prezioso aiuto del fidato stylist Rob Zangardi e selezionato con cura tra gli archivi di MÔNOT. A completarlo degnamente, poi, ci pensavano delle mules rivestite in satin (anch’esse nere) dall’alto tacco a spillo, firmate Femme.

Se il ruolo di presunto revenge dress era stato affibbiato al vestito Tamara Ralph risalente allo scorso settembre – quello audace, fatto di frammenti di specchi argentati e tenuto insieme da maxi fiocchi in velluto a coprire, a fatica, la silhouette della showgirl – complice anche l’evidente assenza dell’anello di matrimonio, quello in questione sembra voler simboleggiare l’apertura di un capitolo tutto nuovo, e brillante come non mai.

Jennifer Lopez vs Chiara Ferragni: l’abito è lo stesso

Una mise, quella di Jennifer Lopez, che non ha potuto che catturare l’attenzione generale producendo sì stupore, ma anche un vago senso di déjà vu. Per quale motivo?

Trattasi di una vecchia conoscenza, vista un anno e mezzo fa addosso a Chiara Ferragni in occasione della promozione della seconda stagione della nota docuserie targata Prime Video The Ferragnez – La serie. Lo show poneva un’attenta lente sulla vita pubblica e privata della coppia, apparentemente senza filtri.

In quell’occasione l’imprenditrice digitale era, infatti, ancora ovviamente scortata da Fedez, e la bufera mediatica sembrava ancora impensabile, più che lontanissima.

I rispettivi look erano rigorosamente coordinati, entrambi total-black, con camicia adorna di ricami in paillettes floreali e pantaloni eleganti per lui. Un completo custom made firmato Atelier Versace.

Il prezioso abito protagonista era invece, a differenza della versione JLo, arricchito dalla presenza di un paio di guanti trasparenti da diva di Deucci e da un paio di slingback di Giuseppe Zanotti.

Per ironia della sorte, se c’è altro ad accomunare le due regine, oltre ad un divorzio all’orizzonte ed una carriera da sogno si intende, questo non poteva che essere il seducente vestito nero in questione.