Jennifer Lopez, a 52 anni nuovo taglio corto e scollatura proibita

Jennifer Lopez, spacco vertiginoso e sandali effetto nude

Jennifer Lopez stravolge il look. Rinuncia ai suoi splendidi capelli lunghi per un caschetto strutturato che diventa il taglio dell’anno e in copertina indossa uno smonking rivisitato con una scollatura vertiginosa. A 52 anni solo lei può osare così tanto con quell’effetto.

Jennifer Lopez in copertina

JLo guadagna la cover di marzo della celebre rivista Rolling Stone e la condivide sul suo profilo Instagram dando un’anticipazione di quello che i fan devono aspettarsi. Jennifer lascia letteralmente senza fiato nelle foto realizzate da Chrisean Rose che la ritraggono con una nuova pettinatura ad alta seduzione.

Jennifer Lopez, caschetto e scollatura mozzafiato a 52 anni

Jennifer Lopez si è tagliata i capelli e ha scelto un caschetto geometrico lungo appena sotto le orecchie. A firmare il look è Balmain. La popstar indossa uno smoking in cui la giacca è sostituita da un body aderentissimo e sgambatissimo con una scollatura che lascia ben poco all’immaginazione e che svela il décolleté scolpito di JLo che qualche tempo fa sulla sua pagina Instagram aveva raccontato come si tiene in forma con duri allenamenti. I pantaloni sono morbidi e terminano a campana, comprendo delle scarpe dal plateau esagerato. Ai polsi indossa bracciali di Elsa Peretti x Tiffany & Co. e orecchini Jennifer Fisher

JLo guarda dritta l’obiettivo, quasi con aria di sfida e il titolo sulla copertina recita: “Ha infranto tutte le regole pur di arrivare in cima”. Non è stato facile per lei conquistate la vetta: “Mi sento sempre come se stessi raschiando il fondo. Sempre. Fa parte dell’essere portoricani, del Bronx e di una donna”.

La Lopez sta vivendo un momento d’oro su tutti i fronti. È in uscita il suo ultimo film, Marry Me, una commedia romantica che racconta di una superstar del pop Kat Valdez (JLo), che prende la decisione avventata di sposare un perfetto sconosciuto (interpretato da Owen Wilson) scegliendolo tra il pubblico del suo concerto dopo aver appreso che il suo partner (interpretato da Maluma) l’ha tradita.

Jennifer Lopez, la confessione su Ben Affleck

E l’amore con Ben Affleck va a gonfie vele. Quando le chiedono di parlare della sua storia, J.Lo non si sbottona e commenta semplicemente: “Non ne parlerò molto. Siamo entrambi cresciuti. Siamo uguali e siamo diversi. Ed è questo il bello”. Prosegue: “Non credo che saremmo tornati insieme se avessimo pensato che era lì che stavamo andando. Sentiamo che ciò che abbiamo ritrovato è molto più importante, e come lo proteggiamo e come viviamo le nostre vite – cosa condividere, cosa non condividere – è l’equilibrio che abbiamo ora, il beneficio dell’esperienza e della saggezza che abbiamo guadagnato negli anni”.