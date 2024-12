Jennifer Garner e Ben Affleck sempre più vicini, sorpresi di nuovo insieme

Fonte: ANSA Jennifer Garner e Ben Affleck

Continua la sintonia tra Jennifer Garner e Ben Affleck. I due, legati da un affetto particolare che va oltre il loro divorzio grazie anche ai loro splendidi figli, continuano ad apparire complici e vicini.

Dopo aver trascorso il giorno del Ringraziamento insieme, i divi di Hollywood sono stati visti fare colazione per poi fare un giro in auto.

Jennifer Garner e Ben Affleck insieme a colazione

Non sempre il divorzio porta a una chiusura definitiva del rapporto. Ne sono un esempio Jennifer Garner e Ben Affleck che, nonostante siano passati anni dalla scelta di chiudere il loro matrimonio, continuando ad apparire vicini e in ottimi rapporti.

La coppia, la cui storia d’amore è terminata nel 2015 dopo dieci anni di matrimonio e la nascita di Violet, Seraphina e Samuel, è stata avvistata insieme pronti per colazione: i paparazzi hanno immortalato Jennifer con una serie di buste di un negozio di bagel intenta a salire in auto con Ben. Secondo le notizie riportate dai media americani, i due avrebbero poi fatto un giro in macchina nel quartiere di Brentwood.

L’avvistamento di Jennifer Garner insieme all’ex marito Ben non stupisce. I due non hanno mai negato di avere un buon rapporto nonostante la fine dell’amore e già a novembre avevano passato insieme la festa del Ringraziamento: un momento in cui i due hanno scelto di impegnarsi come volontari servendo pasti gratuiti alla comunità dei senzatetto, potendo festeggiare anche insieme ai propri figli, che da sempre restano una priorità per entrambi.

Una volontà confermata anche da una persona vicina ai due, che ha raccontato a People:“Jen vuole davvero che i suoi figli siano felici. Continuerà ad assicurarsi che trascorrano del tempo insieme come una famiglia e includerà Ben“.

I progetti natalizi di Jennifer Garner e Ben Affleck

Tra volontariato e colazioni, sembra che la vicinanza tra Jennifer e Ben continuerà anche durante le vacanze natalizie. Secondo un insider, infatti, i due “hanno programmi natalizi anche con i bambini che si divertono quando passano del tempo tutti insieme”.

Probabilmente i due cucineranno insieme ai loro figli; cosa che, come raccontato dalla Garner, rimane una delle tradizioni più divertenti da fare con i suoi cari: “Ho una figlia specializzata in purè di patate, è la sua specialità, un’altra figlia che ama preparare la torta di mele, e poi ce n’è un altro che solo Dio sa cosa preparerà”, ha raccontato l’attrice.

Nonostante la complicità e la volontà di passare le feste come una famiglia, pare che tra i due continui a esserci solo un rapporto basato su un grande affetto e amicizia. “Jen è grata che Ben stia bene. Sono amici, ma questo è tutto” ha infatti commentato l’insider rispetto alla possibilità che tra i due possa riaccendersi un sentimento romantico.

Nessun ritorno di fiamma tra di loro: dopo la recente rottura tra Ben e Jennifer Lopez, l’attore sembra concentrarsi sulla sua famiglia. Resta da vedere se JLo farà parte dei piani natalizi di Ben o se anche durante le festività i due rimarranno separati, proprio come è accaduto durante il giorno del Ringraziamento.