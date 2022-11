Jennifer Aniston, a 53 anni il bikini più micro e chic è il suo

Fonte: Getty Images Sacrifici, delusioni e successi: la storia di resilienza di Jennifer Aniston

Elegante, sensuale, meravigliosa: Jennifer Aniston continua ad ammaliarci proprio come ai tempi di Friends, e per lei gli anni sembrano non passare mai. Stavolta si è superata, mettendosi alla prova là dove solo pochissime altre donne lo hanno fatto, sfoggiando un micro bikini divenuto iconico qualche anno fa sulle più importanti passerelle internazionali. E il risultato è strepitoso.

Jennifer Aniston, il micro bikini a 53 anni

È uno scatto leggendario, quello che Jennifer Aniston ha rilasciato per la copertina del magazine statunitense Allure, che ha raccolto la sua lunga intervista ricca di emozioni e sofferenze. La splendida attrice ha posato con un bikini che ha fatto la storia della moda a cavallo tra gli anni ’90 e ’00. Qualcuno sicuramente lo riconoscerà: due minuscoli cerchietti di stoffa nera con l’iconico simbolo della maison Chanel, che già tante supermodelle hanno indossato sulle passerelle più famose al mondo. Da Eva Herzigova a Carla Bruni, questo capo (davvero micro) è finito su copertine e red carpet lasciando inevitabilmente il segno.

Oggi è Jennifer Aniston a riportarlo in auge, in un tuffo negli anni ’90 che ci fa sognare. E non può che sorprenderci il suo fisico mozzafiato. È proprio il caso di dirlo: 53 anni e non sentirli. Forse non è mai stata così bella, ormai sicura di sé e completamente realizzata, nonostante le cicatrici che si celano nel suo animo. Proprio sulle pagine di Allure, l’attrice si è lasciata andare ad una chiacchierata che ben presto si è trasformata in uno sfogo liberatorio, mettendo a nudo molto più che il suo corpo meraviglioso.

Jennifer Aniston, la sua lotta per la maternità

L’abbiamo tanto amata nei panni di Rachel, quando per ben 10 anni ci ha tenuto compagnia con l’iconica sit-com Friends, e ci siamo appassionati alle sue vicende sentimentali anche oltre ciò che succedeva davanti alla telecamera. Jennifer Aniston è stata a lungo fidanzata (e poi sposata) con Brad Pitt: la coppia d’oro di Hollywood ci aveva fatto sognare con un matrimonio da mille e una notte in quel di Malibù, nell’estate del 2000, e pensavamo davvero che potesse essere per sempre. Ma qualche anno dopo è arrivato il divorzio.

Entrambi si sono rifatti una vita, anche se molti fan hanno continuato a sperare in un ritorno di fiamma. La Aniston è convolata in seconde nozze con Justin Theroux nel 2015, dopo aver ritrovato il sorriso al suo fianco. Eppure, anche stavolta qualcosa si è rotto. Le indiscrezioni non hanno mai taciuto: c’è chi, più e più volte, ha insinuato che il problema fosse l’impossibilità, per Jennifer, di avere figli. Parole che all’epoca l’avevano ferita, perché la sua strenua lotta per la maternità non l’ha mai portata a stringere finalmente un bimbo tra le sue braccia.

“Mi importava solo della mia carriera. E Dio non voglia che una donna abbia successo e non abbia un figlio” – ha svelato Jennifer Aniston al magazine, raccontando il suo dolore più grande. Quando il suo desiderio di diventare mamma si è acceso, l’attrice ha dovuto fare i conti con un’età non più giovanissima e con problemi di infertilità che ha cercato di combattere a tutti i costi. Nonostante i tentativi che l’hanno portata ad abbracciare anche le più avanzate tecniche di fecondazione in vitro, quel bimbo non è mai arrivato. E il dolore si è trasformato in amarezza, per poi diventare una cicatrice ormai guarita. Venendo a patti con la realtà, oggi la Aniston è felice e realizzata. Ma non dimenticherà mai la sofferenza provata negli anni passati.