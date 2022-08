Iva Zanicchi, foto senza veli su Instagram: “Mi hanno hackerato il profilo”

Fonte: IPA Iva Zanicchi

Piccola disavventura per Iva Zanicchi: sul profilo Instagram dell’Aquila di Ligonchio è apparsa a sorpresa di tutti una foto senza veli. Ovviamente nessuna svolta osé per la cantante: si è trattato infatti di un attacco hacker, dal momento che del materiale privato è stato pubblicato senza il suo consenso. Nel giro di poche ore lo scatto incriminato è stato rimosso, ma la Zanicchi ci ha tenuto a chiarire cosa fosse successo.

Iva Zanicchi, foto osé su Instagram: l’attacco hacker

Iva Zanicchi ha sempre utilizzato il suo profilo Instagram come una sorta di diario pubblico, in cui condividere con i suoi fan e ammiratori i momenti della sua vita quotidiana, ma anche post e video inerenti al suo lavoro.

La cantante che, il prossimo ottobre scenderà in pista come concorrente di Ballando con le stelle, non ha mai avuto paura di mostrarsi, anche sui social, con tutta la sua ironia e la sua genuinità, sempre pronta a strappare un sorriso ai suoi follower. La Zanicchi però ha dovuto affrontare una spiacevole disavventura social, perché ha dichiarato di essere stata vittima di un attacco hacker.

Ha fatto decisamente scalpore una foto – poi ovviamente rimossa – apparsa tra le storie del profilo Instagram della cantante, una mossa non certo voluta dall’artista, ma frutto dell’opera di qualcuno che ha voluto violare la sua intimità. Stando alle parole della cantante, inoltre, lo scatto è stato opportunamente modificato con l’intento di creare scandalo, mostrando le parti intime. Iva infatti era ritratta mentre, in un momento di relax, faceva un pisolino distesa sul divano, quasi completamente senza vestiti e senza biancheria intima.

Le parole della Zanicchi dopo l’incidente social

Ad accorgersi dell'”anomalia social” moltissimi dei suoi follower, che si sono allarmati vedendo pubblicato uno scatto così intimo e privato della cantante. Alcuni dei suoi fan, parecchio preoccupati, hanno cercato subito di far presente il problema, commentando sotto l’ultimo post che Iva aveva condiviso circa due giorni fa. Fortunatamente, dopo qualche ora dalla pubblicazione della foto senza veli, è poi riuscita a recuperare i dati e l’accesso al proprio account, cancellando il contenuto pubblicato senza il suo consenso.

Dopo essere rientrata in possesso del suo profilo Instagram, la Zanicchi ha voluto chiarire cosa fosse successo, lasciandosi andare a uno sfogo amaro: “Mi hanno hackerato il telefono e sono stati pubblicati contenuti privati, seppur modificati, a mia insaputa. Lo considero un brutto scherzo che mi auguro non ricapiti. Ringrazio i miei collaboratori per aver provveduto a recuperare l’account”, ha scritto tra le sue storie.

Fonte: Instagram

Iva Zanicchi, la partecipazione a Ballando con le stelle

Questa spiacevole disavventura sarà presto acqua passata per Iva Zanicchi, che è pronta a lanciarsi in una nuova sfida a Ballando con le stelle. Lo show tornerà su Rai 1 il prossimo 8 ottobre e vedrà la cantante cimentarsi tra una salsa e un cha cha cha: “Per adesso non mi arrendo, ma questa è una grande prova. O mi portano via la prima sera in barella, oppure vado fino alla fine per vincere. Io voglio divertirmi, ma prendo seriamente quello che faccio. A Milly Carlucci ho detto: “Non posso ballare il rock and roll, però dammi uno molto forte. Se poi è anche bello è meglio”. Ma deve essere forte fisicamente perché trasportare me non sarà facile…”.