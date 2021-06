Isola, il messaggio di Belen Rodriguez per Ignazio Moser

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Ignazio Moser non ha vinto l’Isola dei Famosi, di certo però ha reso orgogliosa la sua famiglia, compresa la cognata, Belen Rodriguez. La sorella di Cecilia, fidanzata dello sportivo, ha scritto su Instagram un messaggio dedicato a Moser, commentando il suo percorso in Honduras.

“Sai che sono di poche parole ma vederti in questo programma mi ha fatto sentire fiera di essere ‘la tua cognata’. Sei stato un grande”, ha scritto la Rodriguez che nel corso della finale dell’Isola dei Famosi ha fatto il tifo per Ignazio. La finalissima d’altronde è stata ricca di grandi emozioni per Moser. L’ex gieffino non ha vinto il reality – che ha visto trionfare Awed – ma ha potuto riabbracciare l’amata Cecilia.

I due sono legati da diversi anni e si sono innamorati di fronte alle telecamere durante il GF Vip. Un amore che presto verrà coronato dalle nozze e, come ha anticipato Cecilia, dalla voglia di formare una famiglia. In Honduras, la sorella di Belen ha sorpreso il fidanzato con una romantica lettere in cui gli ha dichiarato tutto il suo amore. Poco dopo, fra un bacio e l’altro, è intervenuta Ilary Blasi che ha proposto a Ignazio di fare una domanda speciale alla showgirl.

“Sei in Honduras c’è il tramonto, il mare, la spiaggia. Se scavi lì sotto c’è una cosetta, mi sono portata avanti”, ha detto Ilary. Ignazio ha trovato l’anello che era stato nascosto dalla produzione, ma si è rifiutato di fare la proposta di matrimonio alla compagna in diretta. “Come ti ho detto, sono cose che preferiamo tenere riservate – ha chiarito Ignazio -. Già la nostra relazione è nata sotto alle telecamere. Abbiamo già fatto troppo davanti alle telecamere. E poi anche se fosse, vorrei scegliere io l’anello – ha aggiunto -. Vi ringrazio, ma questa cosa qui no. Vi prometto che appena succede ve lo comunicherò”.

Cecilia Rodriguez si è detta d’accordo con il compagno: “Non abbiamo bisogno di questo – ha detto -. Noi faremo la festa dell’amore. Io ho sempre detto che vorrei morire accanto a lui. Fare io la proposta? Non abbiamo bisogno di questo per unire il nostro amore”.