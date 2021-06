Isola, polemiche per Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione in Honduras

editato in: da

Mancano ormai pochissime ore alla finalissima dell’Isola dei Famosi e scoppia la polemica per la partenza di Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione. Le due donne, fidanzate rispettivamente con Ignazio Moser e Andrea Cerioli, hanno raggiunto l’Honduras per riabbracciare i concorrenti.

Per la prima volta infatti la finale dello show non si terrà in Italia, ma dall’altra parte del mondo. L’annuncio della partenza di Arianna e Cecilia per l’Honduras è stato dato sui canali social dell‘Isola dei Famosi. In tanti però hanno criticato la scelta, affermando che gli altri finalisti, al contrario di Ignazio e Andrea, non avranno nessuno a fare il tifo per loro.

“Non mi sembra giusto che 2 naufraghi abbiano le tifose “a domicilio”… – ha scritto un utente – Lo trovo scorretto nei confronti degli altri e sa tanto di “raccomandazione”. Un altro ha aggiunto: “Poi chiediamoci come mai i rispettivi fidanzati siano stati i primi finalisti. Forse perché era già deciso che le ragazze li avrebbero raggiunti (ovviamente non gratis) in Honduras. Calcoliamo anche che una volta in Honduras non so quanti giorni di quarantena si debbano fare. Sono partite sicure di essere presenti nella finale. Ma no. Sono maligna. Sicuramente é tutto un caso”.

Andrea Cerioli e Ignazio Moser sono senza dubbio fra i grandi protagonisti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Andrea, dopo un inizio difficile, si è messo in gioco svelando le sue debolezze, ma anche la sua forza. Nella semifinale dell’Isola è stato al centro di un acceso litigio con Valentina Persia e si è scontrato a distanza con Francesca Lodo. Ignazio, fidanzato della sorella di Belen, ha finalmente rivelato il suo lato più dolce, emozionandosi sino alle lacrime di fronte al messaggio di suo padre.

I due dovranno scontrarsi con gli altri finalisti dell’Isola dei Famosi per vincere. Con loro infatti sono rimasti in Honduras altri concorrenti particolarmente amati dal pubblico. Matteo Diamante, Valentina Persia, Awed e Beatrice Marchetti. Quest’ultima è stata indicata da Tommaso Zorzi, opinionista dello show, come la possibile vincitrice di questa fortunata edizione condotta da Ilary Blasi.