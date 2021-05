Isola, l’infortunio di Iva, le lacrime di Zorzi e tre cose che (forse) vi siete persi

editato in: da

Isola dei Famosi 2021: i look incredibili di Ilary Blasi

Lacrime e infortuni: sono questi due capisaldi che la nuova edizione de L’Isola dei Famosi non sembra disposta a perdere. Lo show condotto da Ilary Blasi cambia giorno, spostandosi al venerdì, e ci regala una puntata, il 7 maggio, ricca di colpi di scena e momenti emozionanti.

Scopriamo i voti e le pagelle ai protagonisti del programma.

VALENTINA PERSIA – Più volte è stata accusata di essere troppo aggressiva, ma la comica nasconde un passato doloroso e prove difficili che è riuscita a superare con grande coraggio. Lo scopriamo, ancora una volta, grazie a Ilary Blasi e alle parole della Persia che, dopo aver raccontato di aver sofferto di depressione post partum, ha parlato della morte del compagno, suo grande amore. In un toccante confessionale e in seguito in puntata, Valentina ha ricordato Salvo, il fidanzato scomparso nel 2004 che non ha mai dimenticato. “Non mi sono più innamorata – ha confessato, parlando non solo del dolore, ma anche di un immenso amore -, non sono mai stata una ragazza che andava in giro a rimorchiare, sono una persona che scappa quando si innamora. Ho avuto il privilegio di conoscere cosa significa amare, lo auguro a tutti quelli che hanno paura di credere nell’amore, perché l’amore. Salvo mi aveva preparato alla sua dipartita, a quando siamo stati insieme gli infarti sono stati 5, vivo nella casa che abbiamo costruito per sposarci. Un amore interrotto non sarà mai un amore finito, ma ci sarà per sempre. Auguro a tutte le donne un amore così grande di un uomo che ama la donna, la venera, la lusinga”. Questa Valentina forte eppure fragile ci commuove e ci piace. VOTO: 9.

TOMMASO ZORZI – Dopo essersi commosso per le confessioni di Cecilia Rodriguez su Ignazio Moser, Tommaso si è emozionato di fronte all’incontro a distanza fra Andrea Cerioli e la fidanzata Arianna. I due sono molto innamorati e si sono scambiati tenere dichiarazioni d’amore che hanno lasciato gli occhi lucidi all’opinionista. Andrea, dopo aver ascoltato la voce della ragazza, si è lasciato andare alle lacrime. “Ma che carino, ti giuro è un patato”, ha detto Zorzi, commosso. La spontaneità è senza dubbio il punto di forza di Tommaso che, al GF come all’Isola dei Famosi, ha dimostrato di essere un personaggio forte, in grado di interpretare gli umori e i pensieri del pubblico. VOTO: 8.

IVA ZANICCHI – Gli infortuni hanno caratterizzato questa edizione dell’Isola dei Famosi con il ritiro di Brando Giorgi ed Elisa Isoardi. I problemi però non sono mancati anche in studio dove Iva Zanicchi nel corso della puntata del 7 maggio ha annunciato la volontà di lasciare lo studio. Il motivo? Una mano gonfia e dolorante a causa della puntura di una vespa. “Dato che non ci facciamo mancare niente…cos’è successo oggi Iva?”, ha chiesto Ilary, passandole la parola. “Beh niente volevo una mano da 18enne, mi sono fatta pungere da una vespa – ha annunciato la Zanicchi, mostrando la mano -. Questa è quella da 80enne invece, vedi la differenza?”. L’opinionista ha poi lasciato lo studio: “Visto che ho anche un po’ di febbre, voglio andare a casa – ha detto -. Non è niente, anzi buona serata a tutti”, rassicura, “però ha detto il medico che potrei fare un saltino al pronto soccorso. Se non è troppo tardi torno dopo, altrimenti ci vediamo lunedì”.