Isola dei Famosi, Aurora Ramazzotti rinuncia per un problema fisico

Aurora Ramazzotti non parteciperà all’Isola dei Famosi. Il nome della figlia di Michelle Hunziker ed Eros era stato inserito nella lista di personaggi che avrebbero potuto prendere parte alla nuova edizione del reality. Dopo il canna-gate con Francesco Monte e le polemiche per lo scandalo Corona-Fogli, Alessia Marcuzzi tornerà al timone della trasmissione.

L’Isola dei Famosi andrà in onda, secondo le prime indiscrezioni, dopo il Grande Fratello Vip by Alfonso Signorini, ma ormai da qualche settimana è iniziato il toto-nomi. La Marcuzzi infatti ha di fronte a sè un compito piuttosto arduo: risollevare le sorti del programma che nell’ultimo periodo aveva subito un drastico calo di ascolti e di preferenze da parte del pubblico.

Per questo i fan si aspettano un cast forte e interessante. Fra i nomi inseriti nella lista quello di Aurora Ramazzotti. La 22enne figlia d’arte sta muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo. Ha condotto Vuoi Scommettere in coppia con Michelle ed è stata fra i protagonisti di Mai Dire Talk, mentre attualmente conduce due programmi in radio.

In una recente intervista Aurora ha smentito la sua partecipazione al reality. Come aveva già fatto in passato, la figlia della Hunziker ha negato che potrebbe mai prendere parte allo show ambientato in Honduras. Il motivo? Un difetto fisico che mette in imbarazzo la piccola Ramazzotti e che le impedirebbe di essere una concorrente nel reality.

Si tratta dell’alluce valgo che Aurora avrebbe ereditato da Michelle. “L’unica cosa che ho preso da mia madre è l’alluce valgo – ha confessato a TPI -, per questo non posso togliermi le scarpe”. Niente Isola dei Famosi dunque per la 22enne, ma tanti nuovi progetti, sia sul lavoro che nel privato grazie all’amore per Goffredo Cerza.

“Ho tanti progetti in cantiere – ha confessato di recente -, frequento un’accademia di arte e musica e le mie giornate sono abbastanza piene. Puoi essere raccomandato quanto vuoi, ma se non vali niente non vai avanti. Io sono e sarò per sempre riconoscente di essere nata in una famiglia così”.