Irene Grandi ammette dopo 24 anni “Quel Sanremo dovevo vincerlo io”

Fonte: Getty Images Irene Grandi, il grande cruccio della vittoria mancata a Sanremo

Durante un episodio del celebre podcast Tintoria, Irene Grandi ha rievocato l’esperienza del Festival di Sanremo del 2000, che in pochi ricordiamo. In quell’edizione, la cantante si classificò seconda con il brano La tua ragazza sempre, scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. La vittoria andò però agli Avion Travel con Sentimento, un risultato che, a distanza di anni, la cantante considera ancora complesso da metabolizzare.

Il podio mancato e il giudizio sul brano vincitore

Parlando di quel podio mancato, Irene Grandi ha spiegato il suo rapporto con la kermesse musicale più celebre d’Italia: “Non mi ci sentivo a debuttare a Sanremo, perché non mi sentivo una cantante da Sanremo. Non ho mai vinto. L’ho quasi vinto, sono arrivata seconda. Tutti si ricordano la mia canzone, ma non chi aveva vinto. È stata la mia rivincita. Tutto sommato va bene, visto che non è il mio concorso preferito”.

La cantante non ha nascosto il suo punto di vista sul pezzo degli Avion Travel, oggi poco ricordato: “L’aveva vinto la Piccola Orchestra Avion Travel, ma non mi ricordo il pezzo come si chiamava perché non s’è più sentito”.

Il peso delle votazioni

Un tema centrale dell’intervista è stato il sistema di voto, che da sempre divide il pubblico e che secondo la cantante non rispecchiò l’effettivo gradimento del pubblico. Irene Grandi ha ricostruito così le dinamiche di quell’anno: “Ero quarta per la giuria del pubblico, sesta per la critica mentre loro erano primi per la critica e venticinquesimi per il pubblico. Se andavi a fare i conti, non tornavano. Era evidente che ho vinto io. Quindi, ho vinto”.

La prospettiva della giuria

A raccontare un’altra versione dei fatti è stato Roberto Cotroneo, membro della giuria di qualità nel 2000, che ha chiarito, come riporta Fanpage, i criteri di assegnazione dei punteggi: “Ognuno di noi poteva dare voti da 1 a 10. E aver dato un 10 agli Avion li ha portati alla vittoria. Senza che neppure lo immaginassimo”.

Cotroneo ha poi riflettuto sull’impatto delle decisioni prese dalla giuria: “Gli Avion Travel vinsero Sanremo, e la giuria di qualità ebbe l’applauso sincero di tutta la sala stampa. Premiammo una canzone bella ma anche tradizionale, e contribuimmo a mettere in luce artisti che sarebbero diventati importanti negli anni a venire. Ci furono le solite mille polemiche, ma per una volta ognuno aveva fatto il proprio mestiere”.

Irene Grandi festeggia 30 anni di musica, emozioni e libertà

Il 9 dicembre Irene Grandi porta il suo Fiera di Me Tour al Teatro Verdi di Firenze. Una celebrazione dei suoi 30 anni di carriera, tra soul, rock e cantautorato, che sta attraversando i teatri italiani con concerti dal sapore intimo e potente.

Fresca di nuovi singoli, come Fiera di Me con Stewart Copeland e Universo scritto da Francesco Bianconi, ha raccontato in un’intervista a Intoscana il suo percorso fatto di evoluzione continua. “Quella canzone era lì da tempo, aspettava il momento giusto. È come un cortocircuito tra l’oscurità di Bianconi e la mia solarità.” Accompagnata da una band di musicisti straordinari, non teme il cambiamento: “Conta sempre più l’immagine, ma io continuo a credere nella qualità. Se ami quello che fai, qualcosa accade”.