Io e Te, Barbara Bouchet si confessa da Diaco: il rapporto con la bellezza e il retroscena su Ballando

Pierluigi Diaco è tornato come di consueto dopo la pausa del week end e, nello studio di Io e Te, ha ospitato una signora del cinema: Barbara Bouchet. Madre dello chef Alessandro Borghese e musa di un cineasta di fama planetaria come Quentin Tarantino, è stata introdotta dalla consueta scheda curata da Paola Tavella, che ha ripercorso i momenti più importanti della sua lunghissima carriera.

Dopo questa parentesi sul suo percorso artistico, ha preso il via l’intervista di Pierluigi Diaco all’attrice tedesca naturalizzata italiana (e che a Ferragosto ha compiuto 77 anni). Il conduttore romano – che ha anticipato l’ospitata di Filippo Bisciglia prevista per venerdì 21 agosto – ha iniziato esprimendo all’attrice, che ha già intervistato in passato, la sua profonda stima.

Il discorso si è poi spostato sull’amicizia e sui complimenti che la Bouchet riceve quando viene fermata per la strada. L’attrice – che ha ricevuto gli elogi di Diaco per la sua eleganza sia attuale, sia relativa al passato – ha affermato di avere molte fan di sesso femminile.

La madre di Alessandro Borghese e Pierluigi Diaco hanno poi parlato del mondo delle influencer, per poi focalizzarsi successivamente sui ruoli che hanno caratterizzato la carriera della Bouchet. “Io continuavo a dire di farmi vecchia e brutta, ma di darmi un ruolo che fosse adatto alla mia età”: queste le parole dell’attrice, che ha dichiarato di aver avuto tanta soddisfazione dal ruolo interpretato nel film Metti la Nonna in Freezer, esperienza che l’ha vista dividere il set con Miriam Leone.

A suo dire, questo ruolo ha aperto la porta a parti più adatte una donna della sua età, che non deve essere per forza bella e glamour. L’attenzione al tema del corpo che cambia con l’età ha permesso a Diaco di introdurre l’argomento della chirurgia estetica, che la Bouchet ha definito “una moda che non ho deciso di seguire”, descrivendosi fortunata per quanto riguarda la bellezza grazie al DNA della madre.

L’intervista con Diaco ha permesso all’attrice di ricordare un momento speciale con il figlio Alessandro Borghese. Il conduttore romano ha infatti mandato in onda un tenerissimo filmato risalente al 1980 e legato al programma Io e il Cibo.

Nel video, che vede la Bouchet parlare del suo rapporto con l’alimentazione, è presente Alessandro Borghese, allora bambino, che viene imboccato dalla mamma. La splendida attrice ha parlato anche della sua prossima partecipazione a Ballando con le Stelle, affermando che il dance show le era già stato proposto in passato ma che non aveva potuto accettare per motivi legati ad altri contratti lavorativi