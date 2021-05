Cosa sappiamo di Intergalactic la serie tutta al femminile ambientata nel futuro

editato in: da

Un gruppo di donne in fuga, un futuro che vede la Terra fare i conti con la devastazione dovuta ai cambiamenti climatici, momenti ricchi di adrenalina: sono alcuni degli aspetti principali della nuova serie sci – fi al femminile Intergalactic che andrà in onda su Sky Atlantic e in streaming su Now a partire da lunedì 31 maggio.

Otto episodi in cui le protagoniste di questo nuovo progetto televisivo affronteranno non poche insidie, mentre sulla Terra l’unica città rimasta è New London, costruita su quello che restava della vecchia metropoli.

A scrivere la sceneggiatura Julie Gearey, che ha anche il ruolo di showrunner e che ha alle spalle un bel curriculum che l’ha vista lavorare – ad esempio – per la serie Diario di una squillo per bene. Giovane la protagonista di Intergalactic: il ruolo di Ash Harper poliziotta e pilota di una flotta è infatti andato a Savannah Steyn, che ha già preso parte ad alcuni progetti cinematografici come Crawl – Intrappolati e The Tunnel.

Sarà proprio lei a essere incarcerata ingiustamente per aver commesso alto tradimento e mandata in esilio in una colonia, in questo contesto incontra le sue compagne di reclusione che organizzano un ammutinamento. Il nuovo obiettivo è raggiungere il mondo libero e quindi la protagonista le dovrà portare sino a lì.

Una serie al femminile con un cast ricco di interpreti: a partire da Sharon Duncan-Brewster che interpreta la leader della banda Tula Quik, fino a Candy Skov-King una delle criminali del gruppo interpretata dall’attrice Eleanor Tomlison che ha una bella e ricca carriera alle spalle sia al cinema che in televisione: la si può ricordare ad esempio in Poldark con Aidan Turner. Nel cast, si può ricordare anche Rebecca Harper, che viene portata sullo schermo dall’attrice Parmider Nagra, nota ad esempio per la partecipazione a serie tv come E.R – Medici in prima linea, dove ha lavorato dal 2003 al 2009, e Tredici.

Un nuovo progetto al femminile che sbarca su Sky, come è di recente accaduto con Domina, un’altra serie in cui le donne sono protagoniste. Tantissime le differenze tra i due show, a partire dall’ambientazione che è nel futuro per Intergalactic (più precisamente nel 2143), mentre Domina con l’attrice Kasia Smutniak ci porta nel passato e più precisante all’epoca del primo imperatore romano, per conoscere meglio la vita di Livia Drusilla. Ad accomunare i due progetti la forza delle donne.