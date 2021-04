Incidente a Pechino Express Francia: due feriti e un morto

editato in: da

La versione francese di Pechino Express è stata sconvolta da una tragedia che ha portato a un morto e due feriti. Pekin Express, l’adventure game in onda in Francia, è stato segnato da un incidente avvenuto durante le riprese.

La versione italiana di Pechino Express, che va in onda in Rai e viene condotta da Costantino Della Gherardesca, è stata rinviata a causa del Covid. In Francia invece i produttori hanno deciso di registrare una nuova stagione in Turchia. Gli episodi però sono stati segnati da un incidente gravissimo che ha visto coinvolti due concorrenti, il guidatore e un cameraman che stava seguendo la coppia di viaggiatori.

La puntata che racconta quanto accaduto a Pekin Express è stata trasmessa sulla tv francese ad aprile e racconta la dinamica dell’incidente che ha sconvolto il programma. Protagonisti Aurore e Jonathan, due concorrenti di Pechino Express Francia impegnati a trovare un passaggio per raggiungere la prossima tappa. Nelle sequenze andate in onda i due salgono a bordo di un veicolo guidato da un 82enne turco. Poi la tragedia, con un’auto che investe la macchina.

Il guidatore purtroppo è deceduto, mentre i concorrenti e cameraman sono stati trasportati in ospedale. La coppia ha lasciato, come era prevedibile, la competizione. La produzione ha deciso di non trasmettere interamente l’incidente, ma ha raccontato quanto accaduto attraverso alcune scritte comparse sullo schermo. “Alcune ore dopo le riprese di questa sequenza abbiamo appreso con tristezza il decesso dell’autista del veicolo implicato nell’incidente – si legge -. Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari”.

Non è la prima volta che un reality francese viene scosso da una tragedia. Nel 2013 durante le riprese di Koh-Lanta, versione francese de L’Isola dei Famosi, un concorrente 25enne perse la vita. Nel 2015 nel corso di Dropped, show registrato in Argentina, due elicotteri si scontrarono, causando numerosi morti e feriti. Solo pochi giorni fa nella cucina di un altro show famosissimo in Francia, Top Chef, era scoppiato un incendio, fortunatamente senza nessuna conseguenza per lo staff della trasmissione e i concorrenti.