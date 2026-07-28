Estate amara per Ilary: tagliato il mantenimento e Iovino conferma la liason

Getty Images Francesco Totti e Ilary Blasi nel 2018

Per fortuna che Ilary se la sta godendo a Saint Tropez con il suo Bastian e che in testa ha (si spera) solo le prossime nozze con lui, visto che da settembre sarà ufficialmente libera di riaccasarsi, perché le ultime disposizioni legali in merito al divorzio-gate con Totti non giocano molto a suo favore: prima il giudice ha deciso per il taglio dell’assegno di mantenimento dei figli, visto che Cristian e Chanel sono ormai grandi e in parte economicamente indipendenti – entrambi lavorano e percepiscono reddito-. Poi Iovino ha confermato in tribunale di aver avuto una relazione con lei, quando era ancora sposata con Francesco, smentendo così la versione rilasciata attraverso il docu-film Unica, in cui si parlava solo di chiacchiere e caffè.

Il giudice ha infatti ridotto di 1.600 euro, ovvero da 12.500 a 10.900, l’assegno di mantenimento da versare all’ex moglie Ilary nonostante la battaglia sferrata da quest’ultima. Come riporta il Corriere: “Gianluca Gelso, giudice del Tribunale civile di Roma, ha infatti riconosciuto l’ormai quasi completa autonomia di Cristian che è manager della scuola calcio a Ostia Antica della famiglia Totti. Anche per quanto riguarda Chanel, la partecipazione (e la vittoria) in tv a Pechino Express le avrebbe garantito introiti tali da rendere meno gravosa per Francesco la partecipazione alle spese della sua vita quotidiana. Chanel sarebbe addirittura in predicato per l’entrata in gara a Ballando con le stelle, ma al suo posto, dopo il rifiuto, starebbe prendendo quota come concorrente neo danzatrice Noemi Bocchi, nuova compagna dell’ex calciatore. Risultato: assegno ridotto dell’80% per Cristian e quota di Chanel da valutare. Intatto resta solo l’assegno per la piccola Isabel”.

La prossima puntata si terrà con l’udienza del 16 ottobre, quando, come riporta sempre il Corriere, “Un consulente tecnico nominato dal Tribunale chiuderà definitivamente la parte riguardante l’assegno di mantenimento e affronterà un tema delicatissimo, ovvero la responsabilità della fine del matrimonio. Che non è solo una questione morale, ma anche economica, con relativi addebiti”.

E qui entrano in gioco tutti i presunti tradimenti consumati durante il matrimonio, dai tanti (parola di Ilary) di Totti, all’affair Iovino, con il quale secondo la Blasi – e il so docu film Unica – fu frequentazione solo amichevole, a base di chiacchiere e caffè. Mentre L’ex Capitano ha sempre sostenuto il contrario. Ora confermato da Iovino stesso in tribunale, che ha dichiarato di aver avuto una vera relazione con Ilary quando era ancora sposata. Un’altra batosta per la Blasi. Che ora spera almeno di spuntarla su altre due questioni, quella famosa dei Rolex, con la comune proprietà da lei rivendicata e le perdite d’acqua nella villa all’Eur che la conduttrice vorrebbe fosse l’ex marito, proprietario della lussuosa dimora, a pagare mentre il legale di Totti insiste che sia lei a dover sostenere tutto ciò che riguarda la manutenzione straordinaria. La guerra, insomma, non è ancora conclusa, per quella che è stata una delle coppie più amate e apparentemente felici dello showbiz.