Ilary, “la queen è tornata”: solo lei può salvare il GF Vip dalla pensione

IPA Ilary Blasi

“La Queen è tornata” decretano sui social, impazziti dopo la prima puntata del nuovo GF Vip, che tra vari ricicli più o meno riusciti, ha visto tornare alla conduzione Ilary Blasi. Forse l’unico ritorno davvero azzeccato. Perché Ilary dentro il GF Vip ci sguazza perfettamente, le sue caratteristiche sono perfettamente allineate al programma, la sua simpatia e soprattutto la sua autoironia sono quello che servono per alzare gli ascolti di un format che ormai non sa più come svecchiarsi, tra personaggi talmente riciclati da risultare usurati e dinamiche arrugginite.

Le sue battute, i suoi strafalcioni, i primi siparietti con la Lucarelli sono diventati virali in poche ore ed è stata, Ilary sola, capace di regalare qualche sorriso e divertimento nel piattume generale. Ovviamente, ci aspettiamo grandi cose dall’accoppiata Ilary-Selvaggia. Forse l’unici grande strike messo a colpo dalla produzione. Per ora.

Una veloce carrellata delle sue migliori “sparate” tra commenti arguti e parolacce involontarie. Con il mondo social letteralmente impazzito.

Il primo scambio con Selvaggia, tra case all’Eur e caffè

Si mangia meglio in Rai o a Mediaset?

Praticamente ho chiamato i miei figli come i tuoi cani

Parte la parolaccia (involontaria) in diretta