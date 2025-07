Il Tre in ospedale: “A chi tocca un brutto male deve accettarlo?”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Un messaggio criptico che fa riflettere e crea preoccupazione. Il Tre, al secolo Guido Luigi Senia, ha pubblicato su Instagram un messaggio che ha creato un vero e proprio mistero.

Il Tre in ospedale: il messaggio su Instagram che preoccupa

Il cantante infatti ha pubblicato nelle Stories di Instagram uno scatto dalla stanza d’ospedale in cui è ricoverato. Il Tre non ha svelato nulla, ma ha aggiunto un messaggio piuttosto particolare.

“Dentro un letto d’ospedale ritorniamo tutti uguali, ritorniamo tutti umani, soli e spaventati – ha scritto -. Poi la notte qua non dormo, non riesco, penso troppo. A chi tocca un brutto male lo deve accettare?”. Parole che lasciano pensare che la situazione sia piuttosto grave e che l’artista stia affrontando dei seri problemi di salute.

Il cantante non ha aggiunto altro, dunque non è chiaro cosa sia accaduto. Rapper e cantautore, il 27enne è arrivato al successo nel 2024 partecipando al Festival di Sanremo con la canzone Fragili. Proprio qualche mese fa aveva annunciato ben nove date per i suoi live, svelando che a partire da novembre avrebbe girato l’Italia per presentare il nuovo album.

Chi è Il Tre, la sua storia

Classe 1997, Il Tre è uno degli astri nascenti della musica italiana e lo ha dimostrato a Sanremo dove ha raggiunto ottimi risultati. Figlio unico, è cresciuto a Santa Maria Delle Mole, alle porte di Roma. Suo padre è un venditore di automobili, mentre sua madre una casalinga.

Nel 2015 ha vinto One Shot Game, mentre nel 2018 è uscita Bella Guido, la sua canzone di debutto. Il suo talento si è fatto notare dalla Atlantic Records, del gruppo Warner Music Italy, e poco dopo ha firmato un contratto discografico. Nel 2019 ha conquistato le classifiche con il singolo Cracovia, Pt. 3, che è stato certificato disco di platino, mentre nel 2021 l’album di debutto intitolato Ali è stato certificato disco di platino in Italia.

Il 15 settembre del 2023 è uscito il suo secondo disco, Invisibili, che conteneva il brano Lettera a mio padre, fra i più famosi dell’artista. Infine nel 2024 ha partecipato al Festival di Sanremo con Fragili.

Qualche tempo fa il cantante, a poche settimane da Sanremo, si era lasciato andare a confessioni importanti, dimostrando un carattere forte e al tempo stesso fragile, capace di grande delicatezza e profondità.

“Agli esordi, da adolescente, sono stato sommerso, soprattutto sui social, da insulti pesanti, crudeli, addirittura verso i miei genitori – aveva spiegato a Vanity Fair -. Nonostante fossi quattordicenne, ho tirato fuori un carattere forte. Non tutti i ragazzi hanno la capacità di emergere dal peso di certe offese, motivo per cui i miei brani possiedono un’onda motivazionale, invitano a essere chi si vuole, esternando sentimenti e paure”.

L’artista aveva poi ribadito il legame fortissimo con la famiglia. Il suo nome – Il Tre – deriva proprio da ciò: il numero indica lui, la madre e il padre. “Papà è il mio esempio, la persona a cui tendo in quanto uomo – aveva rivelato il cantante -. Lui e mia madre saranno leali con me qualsiasi cosa succeda”.