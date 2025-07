Il Tre dimesso dall’ospedale fa chiarezza, come sta

Il Tre ha condiviso su Instagram un messaggio per i fan, così da far chiarezza sulle sue condizioni di salute e per comunicare di essere stato dimesso dall'ospedale

IPA Il Tre dimesso dall'ospedale

Una foto dal letto d’ospedale, una frase criptica. Il Tre ha fatto molto preoccupare i suoi fan ed è anche per questo che ha deciso di condividere una storia su Instagram, per chiarire la situazione e spiegare cosa è successo. Un modo per evitare fantasiose speculazioni: oggi il cantante sta bene e ha superato il suo problema di salute.

Perché Il Tre è stato ricoverato in ospedale

Probabilmente non si aspettava una reazione tanto imponente, scrivendo il sopracitato messaggio su Instagram: “Dentro un letto d’ospedale ritorniamo tutti uguali, ritorniamo tutti umani, soli e spaventati. Poi la notte qua non dormo, non riesco, penso troppo. A chi tocca un brutto male lo deve accettare?“. Parole che hanno lasciato intendere che la situazione affrontata dal cantante fosse molto grave. Cosa che, come lui stesso ha spiegato, in verità ha temuto finché i medici non gli hanno dato la diagnosi definitiva.

“Ciao ragazzi, mi sembra giusto darvi notizie sulla mia salute – ha aggiornato così i fan, sempre su Instagram -. Purtroppo ho letto tanti articoli di giornale scritti solo con l’intento di fare qualche click e questo mi dispiace. Sono stato ricoverato in ospedale perché c’era qualcosa da settimane che non andava e i medici mi hanno fatto tutti gli esami e i controlli necessari”.

“Avevo paura, ero spaventato che potesse essere qualcosa di brutto dato che il mio corpo non rispondeva alle cure – ha ammesso -, ma fortunatamente non è saltato fuori nulla di grave. Solo un virus debilitante in forma molto aggressiva, ma che non comporta alcuna patologia grave”.

Come sta Il Tre dopo il ricovero

Nulla di grave, ha tenuto a ribadire il cantante, che abbiamo visto sul palco del Festival di Sanremo nel 2024 con il brano Fragili. Il Tre – al secolo Guido Luigi Senia – si è lasciato alle spalle un brutto momento, che si è nutrito di quella naturale paura che chiunque di noi proverebbe, vedendosi in condizioni di salute precarie e con un corpo che non risponde alle cure proposte dai medici.

“Grazie per la vostra preoccupazione, per i vostri messaggi di conforto che sul letto d’ospedale mi hanno tenuto compagnia e fatto forza – ha scritto, rivolgendosi direttamente ai suoi fan -. Vi abbraccio e vi dico che sto bene, mi hanno dimesso dall’ospedale e ora dovrò solo stare a riposo e recuperare le forze”.

Ormai fuori dall’ospedale, il cantante di Santa Maria delle Mole ha concluso il suo messaggio con un ultimo pensiero: “Il mio più grande desiderio è quello di rivederci presto sotto al nostro palco e cantare fino a finire la voce. Vi voglio bene, grazie di tutto, Guido”.