Ida Platano trova l’amore fuori da Uomini e Donne? Di chi si tratta

Ida Platano, una delle dame più chiacchierate di Uomini e Donne, ha fatto uno scacco matto ai rumors che la volevano pronta a tornare nel programma. Dopo mesi di pettegolezzi e aspettative, il colpo di scena arriva dritto dalla sua bocca, o meglio, dal suo profilo Instagram: Ida sembra aver trovato l’amore, e stavolta fuori dai riflettori. Chi sarà mai il misterioso fidanzato?

Ida Platano sorprende tutti: una nuova fiamma lontano dalle telecamere

Era da tempo che si vociferava di un suo ritorno in pianta stabile nel dating show di Maria De Filippi, ma pare che i sogni dei fan siano stati infranti da una realtà ben più intrigante. Ida ha voluto condividere con i suoi followers un aggiornamento sulla sua vita sentimentale, facendo intendere di vivere un momento dolce e speciale con un uomo fuori dal mondo dello spettacolo.

Insomma, sembrerebbe che l’amore, quello vero, sia arrivato. “Sto vivendo un momento davvero speciale, bello, e non voglio che questa cosa vi arrivi da altre fonti. Ci tenevo a dirvi questa piccola cosa che per me, per il momento, è davvero speciale”, ha detto Ida, senza troppi giri di parole, lasciando però quella sottile aura di mistero che tanto piace ai suoi ammiratori.

Il recap di tutta la sua avventura amorosa

Ida Platano non è nuova a relazioni infuocate. Come dimenticare il suo tormentato rapporto con Riccardo Guarnieri, culminato in lacrime e malintesi, o il tentativo di risolvere le cose a Temptation Island (spoiler: è andata malissimo). Subito dopo Riccardo si è fidanzato con Roberta di Padua, per poi lasciarsi poco dopo.

Poi c’è stata la lunga telenovela con Alessandro Vicinanza, che ora ha trovato pace proprio accanto all’ex dama Roberta Di Padua, lasciando Ida nuovamente sola a guardare il parterre vuoto.

E non dimentichiamo Mario Cusitore, che aveva tentato di conquistare il suo cuore l’anno scorso, prima di svanire nell’oblio delle frequentazioni televisive.

E proprio quando tutti pensavano che Ida Platano fosse pronta a fare il suo ritorno trionfale in trasmissione, lei ha spiazzato tutti. Una storia d’amore lontano dalle telecamere, senza i riflettori di Canale 5, ma con un uomo di cui nessuno conosce il volto. Chissà, forse questa volta il silenzio fuori dai riflettori le porterà fortuna.

Chi è il fortunato? Il mistero che fa impazzire i fan

E mentre tutti si chiedono chi possa essere questo misterioso nuovo amore, Lorenzo Pugnaloni, il “gossipologo” di fiducia del programma, ci mette il suo zampino, confermando che sì, la Platano starebbe frequentando qualcuno, e questo qualcuno non ha nulla a che fare con il mondo della televisione. Di lui non si sa ancora nulla, ma di certo non resterà nascosto a lungo.

Il ritorno di fiamma televisivo? Saltato. Ma, a quanto pare, Ida Platano ha trovato qualcosa di ben più interessante fuori dagli studi di Uomini e Donne. Ora, non ci resta che aspettare per vedere quando e come verrà svelata l’identità di questo enigmatico cavaliere che ha fatto battere il cuore della ex tronista.