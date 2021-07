I Måneskin sul tetto del mondo: tuffo nel passato per il 1° posto su Spotify

editato in: da

Måneskin all’Eurovision, fotostoria di un trionfo: il tifo dei vip

Un passo dopo l’altro. Una vittoria dietro l’altra. È così che i Måneskin hanno conquistato il mondo, raggiungendo un nnuovo e incredibile traguardo che riguarda la Global Chart di Spotify. Damiano David e i suoi hanno scalzato Olivia Rodrigo piazzandosi al primo posto.

Il glam rock all’italiana ha così finalmente convinto tutti a livello internazionale, dopo l’ottimo trampolino fornito loro da Eurovision Song Contest. La vittoria con Zitti e Buoni, infatti, li ha fatti conoscere a un pubblico molto più ampio ed è quindi arrivato il momento di puntare sempre più in alto.

Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno agguantato la vetta della classifica con Beggin, cover dei Madcon che hanno eseguito durante la permanenza a X Factor nel 2017 e successivamente inserita nell’EP Chosen.

Il gruppo di Damiano David ha scalzato Good 4 U di Olivia Rodrigo, mentre al terzo posto si stabilisce Ed Sheeran con l’ultimo singolo Bad Habits. I Måneskin sono presenti in top 10 con I Wanna Be Your Slave, in vetta alla classifica americana nella sezione hard rock e contenuta nell’ultimo album Teatro D’Ira Vol. 1.

Non sono mancati i festeggiamenti per questo nuovo traguardo raggiunto e in una maniera che è tipica dei Måneskin. Il gruppo ha infatti voluto condividere una foto dei quattro componenti da bambini, accompagnandola con la didascalia: “Questi bambini hanno appena raggiunto la vetta della Global Chart”.

Il percorso del gruppo è iniziato a X Factor, dove hanno raggiunto la finale che hanno perso per un soffio. Dopo il grande successo riscosso in televisione, hanno voluto costruire il loro progetto mattone dopo mattone e senza bruciare le tappe, per dare consistenza al loro lavoro che si è poi rivelato di ottimo livello.

L’uscita del primo album è stata intervallata dal rilascio di alcuni singoli, talvolta iconici come Morirò Da Re e Torna a Casa, ma l’abbraccio del grande pubblico è arrivato attraverso la vittoria al Festival di Sanremo 2021 con Zitti e Buoni.

I 4 ragazzi, appena ventenni, hanno poi espugnato il palco di Rotterdam per Eurovision Song Contest, riportando la vittoria in Italia dopo 30 anni. Dopo il trionfo in Europa, i Måneskin sono partiti per un tour promozionale che sta toccando tutto il mondo, anche gli Stati Uniti.