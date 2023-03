Gwyneth Paltrow e Chris Martin di nuovo insieme su Instagram: lei non dimentica

Fonte: Getty Gwyneth Paltrow non dimentica Chris Martin

Fin da quando si sono messi insieme agli inizi degli anni 2000, Gwyneth Paltrow e Chris Martin sono diventati immediatamente una delle coppie più amate del jet set internazionale.

Purtroppo la loro love story, coronata con un matrimonio nel 2003, non ha avuto il lieto fine che tutti si aspettavano ed esattamente otto anni fa le due star si sono separate. A quanto pare però tra Gwyneth e Chris scorre oggi buonissimo sangue, tanto che l’attrice ha dedicato all’ex marito una bellissima dedica social nel giorno del suo quarantaseiesimo compleanno.

Gwyneth Paltrow e Chris Martin di nuovo insieme su Instagram

Classe 1977 Chris Martin, leader dei Coldplay, il 2 marzo ha compiuto 46 anni e tra le prime a fargli gli auguri via social è stata l’ex moglie Gwyneth Paltrow. L’attrice è stata legata al frontman dagli inizi del 2000 al 2015, anno del loro divorzio.

Nonostante le loro strade si siano divise, Gwyneth e Chris sono e saranno per sempre legati indissolubilmente per amore dei loro due figli, Apple Blythe Alison Martin, che è identica alla mamma e a maggio prossimo compirà 19 anni, e Moses Bruce Anthony Martin, che ad aprile ne compirà 17.

A dimostrazione che l’amore può trasformarsi e diventare qualcosa di diverso e altrettanto forte e bello, è stato proprio il dolce messaggio di auguri che la Paltrow ha voluto dedicare in queste ore al suo ex via Instragram nel quale si legge: “Buon compleanno al più dolce dei papà e degli amici. Ti amiamo”.

Le parole di Gwyneth (declinate al plurale perché probabilmente da parte anche dei figli) sono accompagnate da un selfie che sembra alquanto recente e che la immortala proprio insieme al suo Chris.

Non è la prima volta che Gwyneth e Chris, nonostante il doloroso divorzio, dimostrano di essere un’ex coppia che non dimentica ciò che è stato e che, soprattutto, non vive di rancori ma di sentimenti mutati in una forte amicizia.

È capitato spesso, infatti, che l’attrice abbia omaggiato l’ex marito con parole speciali attraverso i social, soprattutto nel giorno del compleanno.

Tra i post più belli dell’attrice dedicati al leader del Coldplay, spicca ad esempio quello del 2 marzo 2017 quando Gwyneth ha accompagnato agli auguri di compleanno per Chris una foto Amarcord che li ritraeva a fianco ai loro figli quando ancora stavano insieme.

Gwyneth Paltrow e Chis Martin: i nuovi amori dell’ex coppia

La fine del matrimonio tra Gwyneth Paltrow e Chis Martin non ha fatto sì che i due smettessero di credere all’amore e infatti oggi entrambi sono più che felici a fianco ad altre persone.

Gwyneth, splendida cinquantenne, in particolare si è risposata a settembre del 2018 con il produttore Brad Falchuk dopo il fidanzamento annunciato nello stesso anno. Chris, invece, è felicemente fidanzato con l’attrice Dakota Johnson dal 2017.

Gwyneth, Brad, Chris e Dakota sono tutti e quattro in ottimi rapporti ed è anche capitato che siano andati in vacanza insieme. Inoltre, in un’intervista di circa un anno fa la Paltrow ha ammesso pubblicamente di voler molto bene alla collega che oramai fa parte della sua famiglia allargata, insieme ovviamente all’immancabile Chris.