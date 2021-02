Guida astrologica per cuori infranti, nuova serie Netflix: cast e trama

editato in: da

Un romanzo che è stato un caso letterario e che ha appassionato tantissimi lettori, una trama che riesce ad essere al tempo stesso divertente e intelligente, una protagonista nella quale identificarsi facilmente: sono solo alcuni degli ingredienti vincenti di Guida astrologica per cuori infranti il libro di Silvia Zucca (edito da Casa editrice Nord) che presto approderà sotto forma di serie tv sulla piattaforma Netflix.

La piattaforma streaming, infatti, ha annunciato che hanno preso il via le riprese per la nuova serie originale italiana tratta dal successo editoriale di Silvia Zucca. Creata e diretta da Bindu de Stoppani e co-diretta da Michela Andreozzi, la serie è prodotta da Italian International Film – Gruppo Lucisano e debutterà prossimamente in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo.

Le riprese si svolgeranno tutte svolte a Torino, con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Protagonista della storia Alice Bassi, un personaggio in cui ci si può facilmente immedesimare: poco più di 30 anni, single suo malgrado, lavora come assistente in un piccolo network televisivo: con poco successo, nonostante il suo talento. La protagonista sta vivendo un momento complesso con l’ex fidanzato Carlo che si sta facendo una nuova vita e il nuovo misterioso direttore creativo Davide arrivato per verificare la produttività del team. Alice però fa un incontro che le cambia il modo di approcciare alle cose: Tio, attore della soap opera di punta del network, diventa la sua personalissima Guida astrologica per cuori infranti. Cosa accadrà? Per scoprirlo si deve attendere la messa in onda della nuova serie televisiva che, come del resto il libro, promette di essere una brillante commedia dal sapore romantico.

Per portare in scena le avventure di Alice è stato chiamato un cast molto interessante. Nel ruolo della protagonista l’attrice Claudia Gusmano, classe 1985, una bravissima interprete che nel corso della carriera ha preso parte a numerosi spettacoli teatrali, un film per il cinema, e tanti progetti televisivi: tra gli ultimi si possono ricordare L’Allieva 2 e 3 con – tra gli altri – Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi, e La mafia uccide solo d’estate 2 – la serie. Tio, invece, sarà interpretato dall’attore Lorenzo Adorni e Davide da Michele Rosiello, classe 1989. La serie è scritta da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro.

Un altro romanzo di successo, dopo Fedeltà di Marco Missiroli, è pronto ad arrivare su Netflix e l’attesa è altissima.