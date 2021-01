Fedeltà, via alle riprese della serie Netflix tratta dal romanzo di Missiroli: prima foto

editato in: da

Una coppia, la fedeltà, una storia: Fedeltà di Marco Missiroli è stato pubblicato nel 2019 dalla casa editrice Einaudi, è arrivato finalista alla 73esima edizione del Premio Strega e ha vinto il Premio Strega Giovani.

E ora diventa una serie, Netflix infatti ha annunciato l’inizio delle riprese. Serie originale italiana, prodotta da BiBi Film, che si snoderà in sei episodi e arriverà sulla piattaforma streaming entro la fine del 2021. La sceneggiatura è stata scritta da Scritta da Alessandro Fabbri, Elisa Amoruso e Laura Colella, mentre la serie vede alla regia di Andrea Molaioli, già noto per lavori come La ragazza del lago e Suburra – la serie, e Stefano Cipani che ha diretto Mio fratello rincorre i dinosauri con cui è stato candidato ai Nastri d’Argento come regista esordiente. .

I ruoli dei due protagonisti della storia sono stati affidati a Michele Riondino, che ha il compito di interpretare Carlo, e Lucrezia Guidone che nella serie è Margherita.

Michele Riondino, classe 1979, è noto per diversi ruoli compreso quello di protagonista nella serie Il giovane Montalbano. Ha studiato all’Accademia nazionale di arte drammatica di Roma, ha lavorato a teatro e il suo debutto televisivo è stato con Distretto di Polizia in cui ha lavorato per tre stagioni, dal 2003 al 2005. Lucrezia Guidone invece è nata nel 1986, nella corso della sua carriera ha lavorato sia a teatro che per produzioni televisive e cinematografiche, proprio sul grande schermo ha interpretato Clea ne La ragazza della nebbia diretto dall’autore del romanzo da cui è tratto il film, lo scrittore Donato Carrisi. Entrambi hanno ottenuto riconoscimenti nel corso della loro carriera.

E ora il pubblico li potrà ammirare in Fedeltà, la nuova serie originale Netflix. Girata tra Milano, Rimini e Roma, Fedeltà racconta una storia di fedeltà coniugale, quella di Carlo e Margherita, una giovane coppia che si trova ad affrontare le conseguenze deflagranti di un presunto tradimento. La loro relazione diventa simbolo della fedeltà, non solo di coppia, ma anche delle scelte di ogni giorno verso se stessi.

L’attesa per vedere la trasposizione sul piccolo schermo del libro tanto acclamato di Marco Missiroli è tanta, come accade sempre per le opere letterarie che sono state amate dal pubblico e che vengono adattate per il piccolo o per il grande schermo.