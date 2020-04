Michele Riondino di nuovo papà: è nata Irma

editato in: da

Michele Riondino, dal giovane Montalbano a “La mossa del cavallo”

Michele Riondino è diventato di nuovo papà. L’attore ha annunciato la nascita della seconda figlia, Irma, frutto del suo amore per la compagna Eva Nestori. La coppia ha già una figlia, Frida, arrivata nel 2014. Artista di successo e interprete di fiction indimenticabili come Il giovane Montalbano e La guerra è finita, Riondino ha postato su Facebook una foto tenerissima della mamma insieme alla neonata poco dopo il parto.

“Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita vita mia – ha scritto l’attore tarantino rivolto alla compagna -. Non vedo l’ora di portarti a casa”. L’amore fra Michele ed Eva era nato proprio sul set de Il giovane Montalbano, fiction che ha fatto amare e apprezzare Riondino dal grande pubblico. Nella serie l’attore interpretava lo stesso personaggio di Luca Zingaretti, ma diversi anni prima. La Nestori lavorava come make-up artist e fra i due era stato amore a prima vista. A coronare l’amore poco dopo era arrivata una figlia, Frida.

Riondino aveva raccontato in una rara intervista il legame fortissimo con la compagna, ma soprattutto con la sua primogenita. “Frida è stata una scelta azzardata da molti punti di vista – aveva detto a Vanity Fair -. Fare un figlio è un atto egoistico: lo fai perché hai bisogno di un nuovo amore, di rinascere attraverso di lui”.

Irma è nata a Roma, dove la coppia vive ormai da tempo. Qualche settimana fa la Nestori, da sempre riservata, si era sfogata su Facebook, mostrando il pancione e raccontando alcune difficoltà della gravidanza. “Stia attenta col cibo sennò me diventa ‘na barca e suo marito non la vuole più”, ”Ma sei enorme!”, “Signora ma quando nasce? Ancora due mesi??? Ma è sicura che ce n’è uno solo?” – aveva scritto – […] Queste sono solo alcune delle frasi che mi sono sentita dire da medici, conoscenti, gente di passaggio in questi mesi lunghi, difficili a volte estenuanti…ma ci siamo quasi il nono mese sta per finire e voglio dire a tutte le mamme in attesa che siamo belle, siamo uniche, siamo fortunate e speciali, come tutti i bambini che stanno venendo al mondo in questo momento così assurdo per il pianeta. Tanto amore”.