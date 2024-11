Guenda Goria contro il marito, poi le scuse: “Ero arrabbiata”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Guenda Goria e Mirko Gancitano

Guenda Goria, nota per il suo carattere schietto e sincero, ha recentemente fatto parlare di sé per una dichiarazione inaspettata rivolta al marito Mirko Gancitano, resa pubblica e poi seguita da un pentimento altrettanto aperto. La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, musicista e attrice, non ha mai nascosto le difficoltà affrontate con l’arrivo del piccolo Noah, nato a luglio.

Eppure, nelle sue parole, un mix di stanchezza e frustrazione ha preso il sopravvento, portandola a pronunciare parole che lei stessa, dopo pochi mesi, ha rimesso in discussione. Questo momento di vulnerabilità è stato condiviso in un lungo post su Instagram, in cui Guenda Goria ha espresso le sue scuse pubblicamente, ammettendo di aver reagito d’impulso a situazioni di stress e fatica.

Le parole di Guenda Goria che hanno fatto scalpore

Nel corso di un’intervista con Diva e Donna a settembre, Guenda Goria aveva confessato di sentirsi sopraffatta dalle nuove responsabilità legate alla maternità.

Tra il sonno disturbato e il nuovo equilibrio da trovare, la pianista ha ammesso di essersi sentita sola in alcuni momenti. Nella stessa intervista, ha rivelato di dormire spesso accanto alla suocera Enza, che le offre sostegno e aiuto con il piccolo Noah.

Questa vicinanza con la madre di Mirko, in contrasto con un senso di distanza percepita dal marito, ha portato Guenda a pronunciare parole pungenti: “Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino”. Una frase dura, che ha lasciato intendere una percezione di mancanza di supporto da parte di Gancitano in un momento delicato.

Il riferimento all’aiuto della suocera, spesso presente e di sostegno, ha suscitato una reazione di comprensione tra le lettrici, molte delle quali si ritrovano in quella sensazione di fragilità che la maternità può portare con sé. Tuttavia, l’affermazione ha destato anche una certa perplessità: perché rendere pubblico un malessere così intimo?

La critica pubblica verso il marito non ha lasciato indifferente il pubblico, alimentando discussioni e reazioni. Come spesso accade nel mondo dello spettacolo, le parole di Guenda sono state lette come una richiesta di attenzione, non solo per il suo vissuto personale, ma forse anche come un modo per far parlare di sé.

Il pentimento e il post di scuse su Instagram

A distanza di qualche settimana da quelle dichiarazioni, Guenda ha sentito il bisogno di fare un passo indietro, riflettendo sull’impulsività con cui aveva parlato di Mirko. In un post sincero e toccante, ha espresso il suo dispiacere per aver messo in dubbio il valore del marito, attribuendo la sua reazione a un momento di rabbia e frustrazione.

“Qualche tempo fa ho avuto parole polemiche nei tuoi confronti. Ero arrabbiata”, ha scritto. Guenda ha spiegato di aver attraversato un periodo complesso, in cui la stanchezza e la paura si erano mescolate alla gioia della maternità, rendendo difficile affrontare le sfide quotidiane.

“Ti ho sentito distante. O almeno così mi sembrava. Oggi ti osservo e rileggo quei momenti con altri occhi. Quella distanza era solo fragilità,” ha aggiunto. In queste parole, la Goria ha cercato di far comprendere come la sua percezione fosse alterata dalle emozioni del momento, e ha riconosciuto che Mirko stava cercando di sostenerla a suo modo, seppur con timidezza e rispetto per il suo ruolo di madre.

Guenda ha elogiato il modo in cui Gancitano si è avvicinato a Noah, “in punta di piedi”, affidandosi al suo istinto e cercando di essere presente con delicatezza.

Nel suo messaggio, la Goria non ha esitato a mettere a nudo la propria vulnerabilità, ammettendo di aver giudicato troppo in fretta il comportamento del marito, mosso a suo dire da paure e insicurezze.

“Oggi ti guardo con il nostro cucciolo e ti trovo STRAORDINARIO,” ha scritto, unendosi al coro di donne che spesso si trovano a rivedere i propri giudizi alla luce di una maggiore comprensione reciproca. Guenda ha così voluto mostrare un lato di sé più intimo e autentico, riflettendo sulla complessità del diventare genitori e sulla necessità di crescere insieme come coppia.