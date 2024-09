Guenda Goria in crisi con il marito: lo sfogo dopo la nascita del figlio

Fonte: IPA Guenda Goria e Mirko Gancitano

Non è un momento facile per Guenda Goria e suo marito Mirko Gancitano. La nascita del primo figlio, avvenuta la scorsa estate, sembra aver messo a dura prova la stabilità della coppia, come ha raccontato proprio l’ex concorrente del GF Vip in una recente intervista.

Guenda Goria e la crisi con Mirko Gancitano

La nascita di un figlio rappresenta un importante traguardo per la progettualità di una coppia, ma può rivelarsi anche un temibile banco di prova. Lo dimostra la storia di Guenda Goria e Mirko Gancitano che, diventati genitori lo scorso luglio, non stanno attraversando un momento semplice. Lo ha dichiarato l’ex gieffina in un’intervista a Diva e Donna, spiegando di essersi sentita sola proprio nel momento in cui avrebbe avuto più bisogno del sostegno del compagno.

“Pensavo di avere accanto una roccia, mi sono ritrovata un sassolino. Io ho passato i primi tre giorni a casa a piangere per il crollo ormonale, per la stanchezza dopo la gravidanza e avevo bisogno di una roccia al mio fianco, ma non c’era” ha spiegato Guenda. Il neopapà, in particolare, non sarebbe stato abbastanza presente nei giorni dopo il parto, quelli più delicati per sua moglie: “Mirko è stato in sala parto finché ha visto nascere Noah, poi è uscito e stava per svenire. Nei giorni successivi era traumatizzato. Stiamo costruendo un nuovo rapporto, si lamenta che lo trascuro e ha ragione, ma da quando è nato Noah la mia attenzione è al 100% per lui”.

Ad aiutare la Goria, c’è fortunatamente sua suocera: “Sto dormendo con mia suocera Enza, mi sta aiutando molto. Io allatto Noah, poi lei si alza e gli fa fare il ruttino e, se serve, lo cambia”. Insomma, non sembra un bel momento per la giovane coppia, ma la speranza è che, superata questa fase estremamente delicata, Guenda e Mirko riescano a trovare più tempo per sé e a lavorare su un nuovo equilibrio.

La nascita del piccolo Noah

La nascita del piccolo Noah, avvenuta al San Raffaele di Milano lo scorso luglio, aveva rappresentato un importante traguardo nella vita di coppia di Guenda Goria e Mirko Gancitano. La ragazza, infatti, soffre di endometriosi, e l’arrivo di un figlio non era affatto scontato, soprattutto dopo la scoperta di una gravidanza extrauterina: “Me la sono vista davvero brutta, è stato traumatico. All’improvviso ho realizzato di essere incinta e subito dopo di aver perso la gravidanza. Psicologicamente è stato un cortocircuito” ha rivelato la 35enne in merito alla difficile esperienza.

Decisi a coronare il proprio sogno di diventare genitori, Guenda e Mirko sono riusciti ad avere un figlio ricorrendo alla fecondazione assistita. Un vero e proprio “miracolo”, che la Goria ha voluto celebrare scegliendo per il suo piccolo un nome molto particolare: “Si chiamerà Noah, che in ebraico vuol dire ‘Colui che porta sollievo’. L’abbiamo scelto insieme, anche perché è un nome particolare, moderno, vuol dire ‘Dono di Dio‘” ha spiegato l’ex gieffina nel corso di un’ intervista. Un regalo che i due genitori hanno accolto a braccia aperte, e che ha fatto la gioia anche dei nonni Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.