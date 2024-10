Gray Sorrenti, chi è la nuova fidanzata (famosa) di Romeo Beckham

Fonte: IPA/ Getty Images Romeo Beckham e Gray Sorrenti

Giovani, bellissimi e innamorati: appaiono così, a New York, Romeo Beckham e la sua nuova fidanzata Gray Sorrenti. La ragazza, proprio come il secondogenito di David e Victoria, viene da una famiglia famosa: ecco tutto quello che sappiamo di lei.

Chi è Gray Sorrenti, la nuova fidanzata di Romeo Beckham

Le voci si rincorrevano da alcuni mesi, ma la conferma è arrivata solo nelle scorse ore: Romeo Beckham e Gray Sorrenti sono molto più che amici. Gli scatti del Daily Mail che li ritraggono a New York, tra baci e carezze, non sembrano lasciare spazio a dubbi: il cuore del figlio di David e Victoria batte per una nuova ragazza. E non si tratta certo di una perfetta sconosciuta.

Gray Sorrenti, 23enne newyorchese, è infatti figlia del celebre fotografo di moda Mario Sorrenti, amico intimo dell’ex Posh Spice. A lui si devono shooting indimenticabili per Vogue, Vanity Fair e W, oltre che gli scatti del calendario Pirelli 2012. Gray ha deciso di seguire le orme paterne, ed è molto apprezzata nel mondo del fashion: la ragazza ha realizzato la sua prima campagna quando aveva solo 16 anni, e ad oggi ha già collaborato con marchi come Calvin Klein, Saint Laurent, Loewe e Moncler. Portano la sua firma anche alcuni scatti realizzati per celeb del calibro di Rihanna, Jennifer Lopez e Miley Cyrus.

Insomma, nonostante la giovane età, la 23enne vanta già un curriculum molto prestigioso. Ma guai a darle della “raccomandata”: “Non sono diventata una fotografa perché mio padre è un fotografo. Certo, essere cresciuta in una famiglia che ha avuto un certo successo nella moda ti dà una sorta di privilegio. Ma alla fine della giornata, chiunque può riconoscere se hai talento o no” ha ribadito qualche mese fa al magazine Business of Fashion.

Gli amori di Romeo Beckham

La frequentazione con Gray Sorrenti arriva dopo diversi mesi da single per Romeo Beckham. Il 22enne aveva infatti chiuso lo scorso febbraio, dopo ben 5 anni, la relazione con la modella Mia Regan. Lo avevano annunciato sui social i diretti interessati, facendo intendere di essere rimasti in ottimi rapporti: “Io e Mooch ci siamo separati dopo 5 anni. Proviamo ancora tanto amore e rispetto l’una per l’altro. Siamo legati ancora una forte amicizia che avremo per sempre” aveva fatto sapere il secondogenito di David. “Siamo cresciuti insieme da quando avevamo 16 anni! L’amore prende forme e percorsi diversi quando si cresce e matura. Dopo 5 anni insieme, ci siamo friendzonati” aveva invece scherzato Ria su Instagram.

Non si hanno notizie, invece, sulle precedenti relazioni di Gray Sorrenti, ma pare che il rapporto speciale con Romeo non sia proprio recente: lei lo aveva immortalato in una campagna per Saint Laurent nel 2022, e i due potrebbero essersi conosciuti proprio in quell’occasione. Tuttavia, essendo Beckham fidanzato, il legame con la giovane fotografa avrebbe assunto connotati diversi solo nell’ultimo anno. Già durante la recente Paris Fashion Week i due si erano mostrati insieme, alimentando le voci di una possibile relazione. Adesso, però, non sembra più esserci alcun dubbio.