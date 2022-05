“La gravidanza non cura l’endometriosi”: Giorgia Soleri si sfoga su Instagram

Quando provi un dolore grande, uno di quelli che non ti abbandonano mai e che ti condizionano la vita, non vorresti mai che qualcuno lo sminuisse. Se poi a farlo è un medico, tutto diventa ancor più assurdo. È quel che Giorgia Soleri ha raccontato nelle stories di Instagram, dando libero sfogo alla rabbia e alla frustrazione di una giovane ragazza che da anni lotta contro l’endometriosi, una malattia subdola e di cui si parla ancora poco.

Giorgia Soleri, le parole del medico sull’endometriosi

Come può capitare a tutte noi, Giorgia aveva bisogno di un certificato medico. Non stava bene (a causa di una bronchite) e avrebbe dovuto disdire tutti i suoi impegni lavorativi, in vista di qualche giorno di riposo. Dato che la sua dottoressa si trovava fuori città, si è rivolta a un altro medico generico privato.

Fin qui la storia non ha niente di strano, semplicemente è l’iter che tutte noi avremmo seguito in un caso del genere: vai dal medico, spieghi cosa hai, ti prescrive la terapia, ti fa il certificato. Eppure Giorgia Soleri, che aveva il suo fidanzato Damiano David come sempre al suo fianco, si è ritrovata spiazzata e profondamente turbata dalle parole del medico in questione.

Prima di prescrivere la terapia per la bronchite il medico ha chiesto se assumesse medicine o seguisse altri piani terapeutici, com’è da prassi. E quando Giorgia ha nominato l’endometriosi, malattia di cui soffre da tanto tempo, non avrebbe mai pensato di poter sentire un consiglio non richiesto e tanto sconclusionato: “Quando ho nominato l’endometriosi – pur non conoscendo la mia storia clinica e quindi i possibili interventi demolitivi effettuati (asportazione di utero, tube, ovaie e via discorrendo) è stato detto a me e al mio compagno che era presente – da un otorinolaringoiatra chiamato per sintomi quali febbre, mal di gola, tosse, abbassamento della voce – che ‘ma lo sapete che la cura per l’endometriosi è una gravidanza? Dovreste fare un figlio subito’“.

Giorgia Soleri, lo sfogo e la rabbia su Instagram

L’influencer ha riportato nelle stories di Instagram le esatte parole del medico, quelle che hanno lasciato di stucco sia lei che il fidanzato Damiano. Lei si è arrabbiata, non riusciva neanche a parlare per quanto fosse sbalordita (in senso negativo) mentre lui continuava a ripetere che “Non c’è cura” per l’endometriosi. Ed è proprio questo il punto.

Se Giorgia Soleri ha reagito in modo così violento a una frase apparentemente innocente come quella del medico, ci sono ragioni ben precise. L’influencer lotta da una vita contro l’endometriosi e si batte affinché malattie come questa, che interessano prettamente le donne, comincino a esser trattate per come dovrebbero. Perché ciò che, purtroppo, ancora oggi accade è proprio di assistere a scene e consigli non richiesti come questi, a una disinformazione che potrebbe portare una donna che soffre di tale malattia a peggiorare la situazione e non curarsi in tempo e in modo adeguato.

“La gravidanza non cura niente. Lo ripetiamo per la 927392 volta: non esiste cura per l’endometriosi – ha scritto su Instagram – . (…) Non riesco a spiegare a parole l’umiliazione, la frustrazione, la rabbia generata da quelle parole – ha scritto la dolce Giorgia su Instagram -. E nonostante io sia in prima linea per combattere proprio questo tipo di disinformazione, è stato talmente inaspettato e improvviso da riempirmi gli occhi di lacrime e da chiudermi la gola”.

Poi ha concluso, con profonda amarezza: “Se non potete ascoltare, comprendere, empatizzare, supportare, fateci un favore: tacete“. E sì, non possiamo proprio darle torto.