GF Vip, Adriana Volpe lascia la Rai per Signorini: le indiscrezioni

Nuove indiscrezioni sui concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello VIP. A quanto pare, Adriana Volpe potrebbe presto salutare la Rai per entrare nella casa più spiata d’Italia.

Queste le anticipazioni del settimanale Oggi, che rivela chiaramente che la conduttrice di Mezzogiorno in Famiglia sarà presto una delle partecipanti al reality, condotto da Alfonso Signorini. Stando a quanto riferito da Alberto Dandolo, la Volpe avrebbe preso questa decisione subito dopo la cancellazione del suo programma dai palinsesti Rai.

L’assenza di Mezzogiorno in Famiglia nella stagione 2019/2020 ha infatti scatenato una reazione durissima da parte della conduttrice, che si è scagliata contro la Rai di Freccero pubblicando un post su Instagram che le ha fatto “guadagnare” una lettera di richiamo dalla Dirigenza. Di tutta risposta, Adriana Volpe avrebbe quindi deciso di allontanarsi dalla Rai per avvicinarsi a Mediaset.

D’altronde, non è certo la prima volta che la showgirl ha problemi con la produzione. Basti pensare a tutto il caos mediatico generato attorno al suo controverso rapporto con Giancarlo Magalli, con cui ha smesso di lavorare oramai dal 2017, ma senza risparmiarsi battute al vetriolo e frecciatine velenose. Dopo una causa intentata contro il conduttore per diffamazione aggravata, la Volpe sembrava aver ritrovato la sua serenità nel programma del weekend.

Eppure, a quanto pare, gli ascolti di Mezzogiorno in Famiglia non avrebbero convinto il direttore di Rai2 a confermare il programma. Inutile sottolineare che la delusione della conduttrice potrebbe essere stata la molla che l’ha spinta ad avvicinarsi a Mediaset e in particolare ad Alfonso Signorini. Dopo Antonella Elia, ora Adriana Volpe potrebbe essere una delle concorrenti del reality di Canale 5.

Certo, diventa pressoché impossibile pensare che non si tratti di una piccola vendetta personale da parte della showgirl, ma questo potrebbe senz’altro alimentare le discussioni all’interno della casa, regalando così emozioni e colpi di scena al pubblico. Se così fosse, allora sarebbe piuttosto chiaro il taglio che il nuovo conduttore vuole dare al programma, animando sin da subito l’atmosfera con la presenza di personaggi “fumantini”.

E se Antonella Elia è nota per le sue liti furibondi nei reality a cui ha partecipato, non si può dire certo che la Volpe sia da meno. A questo punto, non resta altro che aspettare la conferma del padrone di Casa, Alfonso Signorini.