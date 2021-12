Gracia De Torres, il bellissimo messaggio dopo il parto: “Nulla è impossibile”

Mamme e papà vip del 2021

Gracia De Torres ha annunciato con grande gioia di essere diventata mamma: solo qualche giorno fa sono nati i suoi due gemellini che hanno portato felicità immensa in famiglia. Ma il post-parto non è tutto rose e fiori. Il corpo che cambia inevitabilmente, mostrando i segni del recente e incredibile sforzo cui è stato sottoposto, i dolori piccoli e grandi che non lasciano tregua, la cicatrice in bella vista. Gracia ha deciso di mostrare pubblicamente questo lato più “crudo”, e con le sue parole (e le sue foto così sincere) ci ha regalato una bella lezione.

Gracia De Torres, le foto post-parto

Dopo aver dato la lieta novella, Gracia De Torres si è presa qualche giorno per recuperare. Travolta dalle emozioni e dal notevole impegno dell’essere diventata mamma bis in un solo attimo, ha finalmente trovato il tempo per aggiornare i fan. E lo ha fatto con delle immagini così potenti che possono davvero lasciare il segno. La splendida modella spagnola ha infatti deciso di condividere su Instagram alcuni scatti del suo post-parto, mostrando orgogliosamente un corpo che, nelle sue imperfezioni, è perfetto oltre ogni dire.

Sono passati 5 giorni da quando i suoi bimbi sono venuti al mondo, con un cesareo d’emergenza. In gravidanza, Gracia ha preso circa 18/19 kg e, naturalmente, il suo fisico ne porta ancora le tracce. La sua è stata un’esperienza importante, travolgente e anche molto impegnativa: “Niente è facile, nulla è impossibile” – ha rivelato a didascalia delle sue splendide foto – “Forse non è il corpo a cui siete abituati. Ma mi sono sempre mostrata come sono. Orgogliosa del mio corpo, del mio momento, del nostro momento”.

E ancora: “Felice della mia cicatrice, dei dolori orribili al seno per il latte e delle notti insonni. Ma quello di cui sono più orgogliosa è mio marito, che è la persona più meravigliosa che esista, grazie papi per curarmi sempre così tanto”. Senza filtri, con una spontaneità che sorprende, Gracia porta alla luce non solo la gioia di essere mamma, ma anche quello che tante donne non raccontano, quasi con vergogna. Il suo è un messaggio bellissimo, un inno alla vita che nonostante ogni difficoltà riesce ad essere così splendida.

Gracia De Torres presenta i gemellini

Nel mostrare il suo corpo segnato dalla gravidanza, Gracia aveva anticipato ciò che tutti i suoi follower stavano aspettando: il tempo di farsi – finalmente! – una doccia e avrebbe pubblicato qualche foto dei suoi gemellini. Promessa mantenuta, visto che poche ore dopo ha condiviso un post dalla tenerezza disarmante. “Il nostro mondo si tinge di azzurro e rosa. I gemelli sono arrivati, una settimana in anticipo ma ce l’abbiamo fatta” – ha affermato l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Quindi, ha rivelato qualche dettaglio in più: “28 novembre 2021, ore 09:02 e 09:04. Benvenuti al mondo Bloom e Nathanel Sandri De Torres Vargas. Non vediamo l’ora di crescere tutti insieme. Vi ho amato prima di farvi, vi amo e vi amerò per sempre”. Le dolcissime foto dei due bimbi sono un vero spettacolo. Insieme nella stessa culletta, i piccini dormono serenamente godendo l’uno del calore dell’altra, proprio come hanno fatto fin pochi giorni fa nella pancia della mamma.