Giulia Salemi, scuse al cast di “Mare Fuori”. Ma c’è chi le dà ragione: “Ci vuole umiltà”

Fonte: IPA Giulia Salemi, scuse al cast di "Mare Fuori"

Dismessi per un attimo i panni di opinionista del GF Vip, Giulia Salemi si era lasciata andare a una pungente critica nei confronti del cast di Mare Fuori. Tutta colpa di un incontro fugace a ridosso del Festival di Sanremo: l’influencer aveva lamentato un comportamento poco consono da parte dei giovani attori della serie tv, definendoli senza mezzi termini “gente che se la tira”. In un secondo momento la Salemi è, però, tornata sui suoi passi rivolgendo loro delle sentite scuse. Ma c’è comunque chi le dà ragione e, anzi, ha rincarato la dose in merito all’accaduto.

Giulia Salemi si scusa con il cast di “Mare Fuori”

Il programma radiofonico di R101 Good Times, condotto insieme a Marco Santini, ha fatto da scenario a uno sfogo piuttosto duro di Giulia Salemi. Reduce dall’esperienza a Sanremo, l’influencer e opinionista del GF Vip di Signorini si era lasciata andare in quell’occasione a un commento decisamente piccato sia su Blanco – indagato dalla Procura per danneggiamento dopo l’episodio dei fiori all’Ariston – che sui ragazzi del cast di Mare Fuori. Una serie tv di enorme successo che, però, a detta della Salemi avrebbe “dato alla testa” agli attori in erba: “Ma anche meno! Pensano di salvare vite umane. Se la tirano in un modo! Con tutto il bene, non sopporto la gente che se la tira. Puoi farlo con 30 anni di carriera, non con una serie alle spalle”.

Non aveva tardato ad arrivare la risposta di Giacomo Giorgio, uno dei ragazzi chiamati in causa: “Cosa non si fa per un po’ di hype”, parole cancellate immediatamente da Instagram ma rimaste online abbastanza a lungo da essere intercettate dai follower. E adesso? Pare che Giulia Salemi sia tornata sui suoi passi, al punto da chiedere scusa al cast di Mare Fuori in diretta su R101.

“Ieri ho detto ‘Mamma mia cosa ho fatto’, perché non me ne sono resa conto oggettivamente – ha spiegato l’influencer, come riporta Pipol su Instagram -. Ho fatto un’autoanalisi. lo quando li ho visti non ero la Giulia conduttrice, speaker radiofonica, influencer. Io sono una stra-fan, amo davvero Mare Fuori, faccio le 3 di notte, empatizzo con loro, piango con loro. In quel momento ero una quindicenne. E visto che mi sono sentita ignorata, da fan, evidentemente mi è rimasto li. lo sono permalosa, questo è il problema, e ogni tanto penso che qui in radio siamo tra le mura domestiche. Comunque sono dei ragazzi giovani, nel pieno della loro carriera. Ok che io ho rosicato in quel momento, però sono bravissimi e anzi mi dispiace per la situazione che si è creata. Ragazzi vi offro una pizza quando volete”.

“Mare Fuori”, pioggia di critiche per il cast di giovani attori

Mentre la Salemi ha deciso di porgere le sue scuse, dall’altra parte c’è chi le dà assolutamente ragione. Basta sbirciare i social per leggere commenti piuttosto infastiditi da parte di fan che spiegano di aver avuto esperienze molto simili a quella raccontata dal’influencer, testimonianze raccolte anche da Alessandro Rosica. Conosciuto come “Investigatore Social”, Rosica ha voluto dire la sua, non solo confermando di fatto le impressioni di Giulia Salemi ma rincarando la dose con parole per nulla dolci nei confronti dei giovani attori.

“La notorietà passa subito, a salire ci vuole tanto a scendere nulla – ha esordito su Instagram – (…) vi sentite immortali e questa è una ricetta per il disastro, perché la gente si stancherà delle pagliacciate che fate (…) dei ragazzini presi dalla strada e nemmeno cosi bravi a recitare. Ragazzi ci vuole umiltà, non siete nessuno, dopo che finiscono queste due tre stagioni tornerete a non fare nulla”. Poi la frecciatina a Giacomo Giorgio: “Lo sappiamo tutti che ve la tirate… Penso sia meglio tacere. (…) L’umiltà è la base di tutto e sti ragazzi iniziano proprio male”.